Αυτοψία Δήμα στα αντιπλημμυρικά έργα σε Κορινθία και Αχαΐα

Αυτοψία στα εργοτάξια των αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιούνται κατά μήκος του οδικού άξονα «Κόρινθος - Πάτρα» στην Π.Ε. Κορινθίας και στην Π.Ε. Αχαΐας.

Αυτοψία στα εργοτάξια των αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιούνται κατά μήκος του οδικού άξονα «Κόρινθος - Πάτρα» στην Π.Ε. Κορινθίας και στην Π.Ε. Αχαΐας θα πραγματοποιήσει αύριο Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Πρόγραμμα επίσκεψης:

  • 09:00 π.μ. - Λυκοποριά (Ρέμα Σκουπέικο) - Σημείο Συνάντησης: Επιθεώρηση των προπαρασκευαστικών εργασιών διευθέτησης της κοίτης.
  • 09:30 π.μ. - Λυγιά (Ρέμα Λυγιάς): Επίσκεψη στο σημείο όπου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας.
  • 10:00 π.μ. - Ξυλόκαστρο (Ρέμα Αραχωβίτικο - Θέση Κολώνες): Αυτοψία στις εκτεταμένες παρεμβάσεις διευθέτησης που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
  • 11:00 π.μ. - Κάτω Διμηνιό (Ρέμα Σελίανδρος): Επιθεώρηση των εργασιών κατασκευής της ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα.

