«Βουτιά» 3% για το πετρέλαιο

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με τους επενδυτές να σταθμίζουν την πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το 2026 σε συνδυασμό με την πιθανή κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με τους επενδυτές να σταθμίζουν την πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου για το 2026 σε συνδυασμό με την πιθανή κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent απώλεσαν 2,88%, στα 67,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ υποχώρησε 3%, στα 62,69 δολάρια.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί φέτος με πιο αργό ρυθμό από ό,τι αναμενόταν δήλωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), με την πρόβλεψή του να κάνει λόγο για 850.000 βαρέλια την ημέρα, μειώνοντας την εκτίμησή του από τα 930.000 bpd που έβλεπε τον περασμένο μήνα.

Τα σημεία αναφοράς Brent και WTI αντέστρεψαν τα κέρδη τους και έγιναν αρνητικά μετά τη μηνιαία έκθεση του IEA, αν και νωρίτερα ενδοσυνεδριακά ανέβαιναν ψηλότερα παίρνοντας ώθηση από τις ανησυχίες για το σκηνικό μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μετά από συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την Τετάρτη ότι δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστική συμφωνία για το πώς να προχωρήσουν με το Ιράν, αλλά ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη θα συνεχιστούν.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Η ημερομηνία και ο τόπος του επόμενου γύρου συνομιλιών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Τα αρχικά κέρδη ψαλίδισε επίσης και η είδηση για τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, τα οποία αυξήθηκαν κατά 8,5 εκατομμύρια βαρέλια στα 428,8 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας, υπερβαίνοντας κατά πολύ την αύξηση των 793.000 που ανέμεναν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters.