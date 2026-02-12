Ευρωαγορές: Ξανά αρνητικό κλίμα στον απόηχο Βρετανίας και αποτελεσμάτων

Με πτώση έκλεισαν και την Πέμπτη οι ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς η αδύναμη ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μεικτά μηνύματα από τα εταιρικά αποτελέσματα έκαναν επιφυλακτικούς τους επενδυτές.

Με πτώση έκλεισαν και την Πέμπτη οι ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς τα αδύναμα στοιχεία για την ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μεικτά μηνύματα από τα εταιρικά αποτελέσματα επηρέασαν το κλίμα και έκαναν επιφυλακτικούς τους επενδυτές.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,49% στις 618,52 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να καταγράφουν ανάμεικτα πρόσημα. O Euro Stoxx 50 διολίσθησε 0,27% στις 6.019 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 0,11% στις 24.827 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ήταν ο μόνος που «πρασίνισε» με +0,33% στις 8.340 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε 0,67% στις 10.402 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο κινήθηκε στο -0,62% στις 46.222 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε απώλειες 0,82% στις 17.896 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Hermès ενισχύθηκε 2,55% στο χρηματιστήριο του Παρισιού, καθώς οι πωλήσεις του οίκου μόδας κατέγραψαν αύξηση το τέταρτο τρίμηνο χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τις εμβληματικές τσάντες Birkin, με έναν από τους πιο «δυνατούς» ομίλους στον κλάδο των πολυτελών ειδών να καταγράφει άνοδο σε όλες τις αγορές και στα περισσότερα προϊόντα του. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του τετάρτου τριμήνου, αυξήθηκαν κατά 9,8%, τη στιγμή που οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 8,24%. Παράλληλα, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη της χρονιάς διαμορφώθηκαν επίσης υψηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Η Siemens αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το τρέχον έτος, καθώς η αυξημένη ζήτηση για κέντρα δεδομένων και συστήματα αυτοματισμού εργοστασίων ενίσχυσε τις επιδόσεις της, ενώ αναμένει ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βιομηχανία και τους σχετικούς τομείς θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τις δραστηριότητές της. Σύμφωνα με το Bloomberg, η γερμανική εταιρεία προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 11,10 ευρώ για το οικονομικό έτος 2026, υψηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση για 11 ευρώ ανά μετοχή. Ωστόσο, η μετοχή της Siemens έχασε τα ισχυρά κέρδη που κατέγραφε αρχικά (πάνω από 7%) για να κλείσει με άνοδο μόλις 0,29%.

Υψηλότερες των εκτιμήσεων πωλήσεις κατέγραψε η Unilever το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καθώς δέχτηκαν ώθηση από τα προϊόντα ομορφιάς και οικιακής φροντίδας στις βασικές αγορές της εταιρείας, όπως των ΗΠΑ, αλλά και αναδυόμενων αγορών, όπως η Ινδία και η Κίνα. Πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσε αύξηση 4,2% στις πωλήσεις δ' τριμήνου, υπερβαίνοντας το 4% που ανέμεναν οι αναλυτές. Επιπλέον, γνωστοποίησε την επαναγορά μετοχών αξίας 1,5 δισ. ευρώ που θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. H μετοχή κατάφερε να αντιστρέψει τις απώλειες σχεδόν 1,5% που σημείωνε στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, για να κλείσει με άνοδο 0,66%.

Επιπλέον, απώλειες άνω του 2% καταγράφει η μετοχή της Mercedes-Benz, αφότου ανακοίνωσε απότομη πτώση των κερδών της το 2025 και προειδοποίησε για δύσκολες εποχές στο μέλλον, αναφέροντας πως τα κέρδη του επηρεάστηκαν από τις δυσμενείς συναλλαγματικές συνθήκες και τον ανταγωνισμό στην Κίνα, καθώς και από τα δασμολογικά έξοδα ύψους 1 δισ. ευρώ. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ετήσια λειτουργικά κέρδη ύψους 5,8 δισ. ευρώ το 2025, που αντιστοιχούν σε πτώση 57% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το αποτέλεσμα ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τις προσδοκίες των αναλυτών, που ανέρχονταν σε 6,6 δισ. ευρώ.

Στα μάκρο της ημέρας, με ρυθμό 0,1% σε ετήσια βάση αναπτύχθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η οικονομία της Βρετανίας, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την Πέμπτη. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία θα είχε αναπτυχθεί κατά 0,2% κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου, μετά από ανάπτυξη 0,1% στο τρίτο τρίμηνο. Σε μηνιαία βάση, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,1% τον Δεκέμβριο, ενώ τον Νοέμβριο είχε αναπτυχθεί κατά 0,2%.