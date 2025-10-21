Κέρδη στις ευρωαγορές - Πτώση 1,3% για Novo Nordisk

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, «χτίζοντας» στο θετικό momentum που έχει διαμορφωθεί αυτή την εβδομάδα.
Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,21% στις 573,3 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ισχυροποιήθηκε 0,11% στις 5.687 μονάδες.
Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,37% στις 24.348 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανήλθε στις 8.258 μονάδες με +0,64%, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά βρέθηκε να ενισχύεται κατά 0,51% στις 8.247,64 μονάδες στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2024. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 πρόσθεσε 0,25% στις 9.426 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε κέρδη 0,6% στις 42.648 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε 0,33% στις 15.776 μονάδες.
Στο ταμπλό, οι μετοχές του αμυντικού συνέχισαν ανοδικά με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να ενισχύεται 1,1% παρά τις απώλειες που κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά. Η γερμανική Renk σημειώνει πτώση 0,6%, ενώ η ιταλική Leonardo πρόσθεσε 1,3%.
Στα επιχειρηματικά, η Novo Nordisk ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου για την εκλογή νέων μελών του ΔΣ με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώσει πτώση 1,3%.
Στη Βρετανία, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι ο δανεισμός του δημοσίου έφτασε τα 20,2 δισ. λίρες (27 δισ. δολάρια) τον περασμένο μήνα - το υψηλότερο επίπεδο (για οποιονδήποτε Σεπτέμβριο) από το 1997.
Το ποσό αυτό ανέβασε τον δημόσιο δανεισμό το α' εξάμηνο στα 99,8 δισ. λίρες, αυξημένο κατά 13% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, σηματοδοτώντας το δεύτερο υψηλότερο ποσό δανεισμού από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο από την έναρξη τήρησης αρχείων.
Ωστόσο, ήταν σύμφωνο με μια πρόβλεψη που έγινε τον Μάρτιο από το Γραφείο Προϋπολογισμού (OBR) της Βρετανίας.
Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν τη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα, κατά την οποία αναμένεται ευρέως ότι οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα προβούν σε νέα μείωση των επιτοκίων.