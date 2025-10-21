Κέρδη στις ευρωαγορές - Πτώση 1,3% για Novo Nordisk

Οι μετοχές του αμυντικού συνέχισαν ανοδικά με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να ενισχύεται 1,1% παρά τις απώλειες που κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, «χτίζοντας» στο θετικό momentum που έχει διαμορφωθεί αυτή την εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,21% στις 573,3 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ισχυροποιήθηκε 0,11% στις 5.687 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,37% στις 24.348 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανήλθε στις 8.258 μονάδες με +0,64%, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά βρέθηκε να ενισχύεται κατά 0,51% στις 8.247,64 μονάδες στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2024. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 πρόσθεσε 0,25% στις 9.426 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε κέρδη 0,6% στις 42.648 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε 0,33% στις 15.776 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές του αμυντικού συνέχισαν ανοδικά με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να ενισχύεται 1,1% παρά τις απώλειες που κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά. Η γερμανική Renk σημειώνει πτώση 0,6%, ενώ η ιταλική Leonardo πρόσθεσε 1,3%.

Στα επιχειρηματικά, η Novo Nordisk ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου για την εκλογή νέων μελών του ΔΣ με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώσει πτώση 1,3%.

Στη Βρετανία, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι ο δανεισμός του δημοσίου έφτασε τα 20,2 δισ. λίρες (27 δισ. δολάρια) τον περασμένο μήνα - το υψηλότερο επίπεδο (για οποιονδήποτε Σεπτέμβριο) από το 1997.