Άνοδος με τεχνολογική ώθηση στην Wall Street - Ράλι 4% η Apple

Νέο ρεκόρ για την Apple με μοχλό τις πωλήσεις του iPhone 17.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να συμπαρασύρει ανοδικά το σύνολο της αμερικανικής αγοράς, ενώ οι επενδυτές αναμένουν το νέο γύρο ανακοινώσεων των εισηγμένων για τις επιδόσεις του στο προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, τα θετικά μηνύματα για μία ενδεχόμενη συμφωνία που θα τερματίσει το ομοσπονδιακό shutdwon αλλά και η αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης με την Κίνα έδωσαν επιπλέον ώθηση στις συναλλαγές.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 515 μονάδων ή 1,12% και διαμορφώθηκε στις 46.706 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,07% στις 6.735 μονάδες. Καλύτερη εικόνα για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να καταγράφει άνοδο 1,37% και να κλείνει στις 22.990 μονάδες.

Κέρδη 1,87% σημείωσε και ο δείκτης Rusell 2000 της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ σημαντική αποκλιμάκωση (-12%) σημείωσε ο δείκτης VIX -που μετρά την μεταβλητότητα στην αγορά- στον απόηχο των αισιόδοξων μηνυμάτων για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Κίνας γύρω από το μέτωπο των δασμών.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ράλι σχεδόν 4% σημείωσε η μετοχή της Apple, καθώς η μέχρι στιγμής πορεία των πωλήσεων του νέου iPhοne17 στις δύο μεγαλύτερες αγορές του κόσμου (ΗΠΑ, Κίνα) σημειώνει νέο ρεκόρ. Ο τίτλος της Apple έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά στα 262,24 δολάρια, με την κεφαλαιοποίηση του κολοσσού να φτάνει τα 3,92 τρισ. δολάρια, γεγονός που την καθιστά τη δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, πίσω από τον γίγαντα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia.

H Apple ξεπέρασε την Microsoft που βρίσκεται στα 3,846 τρισ. δολάρια, ενώ η Nvidia βρίσκεται στην κορυφή με 4.467 τρισ. δολ.

Τις επόμενες ημέρες, αρκετοί κολοσσοί της Wall Street - συμπεριλαμβανομένων των Netflix, Coca-Cola, Tesla και Intel αναμένεται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα τριμήνου, με τους επενδυτές να ελπίζουν ότι θα συνεχίσουν να καταγράφουν ισχυρά κέρδη, επισκιάζοντας τυχόν προκλήσεις στο μακροοικονομικό πεδίο.

Μετά την πρώτη εβδομάδα των ανακοινώσεων, το 76% των 58 εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής ξεπέρασαν τις προσδοκίες για τα κέρδη τους, επίδοση υψηλότερη από τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών σύμφωνα με την Bank of America.