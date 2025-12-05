Μικρή πτώση για τον χρυσό - Νέο ρεκόρ για το ασήμι

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε 0,2% στα 4.200,69 δολάρια ανά ουγγιά, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μικρή πτώση σημείωσε την Παρασκευή η τιμή του χρυσού, καθώς αυξήθηκαν εκ νέου οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, μετά τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικά στην επερχόμενη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Το ασήμι αυξήθηκε κατά 2,6% στα 58,59 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 4% για την εβδομάδα, αφού άγγιξε ενδοσυνεδριακά το ρεκόρ των 59,32 δολαρίων. Το λευκό μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο 98% φέτος, τροφοδοτούμενο από τα ελλείμματα προσφοράς και την αναγνώρισή του στον κατάλογο κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ.

Ο χρυσός προβλέπεται να διαπραγματευτεί μεταξύ 4.200 και 4.500 δολαρίων φέτος και μεταξύ 4.500 και 5.000 δολαρίων το επόμενο έτος, ανάλογα με τις αποφάσεις της Fed, τόνισε ο Άλεξ Εκμπαριάνn, COO στην Allegiance Gold.

«Οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων είναι υπαρκτές... ο χρυσός επανεξετάζει και επιβεβαιώνει το επίπεδο των 4.200 δολαρίων/ουγγιά. Αν και ήταν ασταθής, η πορεία και η δυναμική ήταν θετικές αυτή την εβδομάδα», τόνισε.

Οι επενδυτές επεξεργάστηκαν σήμερα τα στοιχεία για τον PCE Σεπτεμβρίου, που κυκλοφόρησαν με καθυστέρηση λόγω του lockdown ρεκόρ της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο δομικός δείκτης τιμών PCE, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, έδειξε μηνιαία αύξηση 0,2%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ήταν 2,8%. Ο μηνιαίος ρυθμός ήταν σύμφωνος με την εκτίμηση του Dow Jones.

Η Morgan Stanley προέβλεψε μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης από την Fed στη συνεδρίασή της στις 9-10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της J.P. Morgan, της Bank of America και της πλειοψηφίας των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.