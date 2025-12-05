Τσιάρας: Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες

«Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες. Η πρόθεση μας είναι ξεκάθαρη. Να συζητήσουμε με ειλικρίνεια, να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν και να προχωρήσουμε μπροστά με συνεννόηση. 'Αλλωστε, όλα τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο όταν υπάρχει καλή πίστη και πραγματική διάθεση για επίλυσή τους».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε απόψε, κατά την διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, που πραγματοποιούνται στην Πάτρα.

Όπως πρόσθεσε, «στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εργαζόμαστε καθημερινά για να ενισχύσουμε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, διότι η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και η αλιεία, δεν στηρίζουν μόνο το εισόδημα χιλιάδων οικογενειών, αλλά αποτελούν θεμέλιο της περιφερειακής ανάπτυξης και κρίκο μιας αλυσίδας που συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματικότητα, τη μεταποίηση και τις εξαγωγές».

«Γνωρίζουμε», συνέχισε, «ότι η περίοδος που διανύουμε είναι δύσκολη και απαιτητική για τον αγροτικό κόσμο και αποτυπώνεται και στις κινητοποιήσεις. Οι ανησυχίες που εκφράζονται είναι πραγματικές και αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος που ο διάλογος είναι επιβεβλημένος και αποτελεί την μόνη βάση για εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων».

Αναφερόμενος ο Κώστας Τσιάρας στα Επιμελητήρια, είπε ότι «η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, αποτελεί ένα θεσμό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τα Επιμελητήρια έχουν αποδείξει ότι μπορούν να είναι ουσιαστικοί συνομιλητές της πολιτείας, με τεκμηριωμένες προτάσεις και βαθιά γνώσης της αγοράς σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Για αυτό και η συνεργασία μας είναι κρίσιμη, γιατί η ανάπτυξη έρχεται με σχέδιο, συνέπεια και κοινή προσπάθεια».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η προσέγγιση της συνεργασίας και της συνεννόησης είναι σημαντική και στη σχέση μας με τα Επιμελητήρια» και πρόσθεσε: «Ο σύγχρονος πρωτογενής τομέας δεν λειτουργεί πια αποκομμένος από την επιχειρηματικότητα. Αντίθετα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς συνδέεται με την καινοτομία, την ποιότητα, την τυποποίηση την μεταποίηση και την εξωστρέφεια των προϊόντων μας. Για αυτό και η επιμελητηριακή κοινότητα έχει κάθε λόγο να τον αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο αξιοποιώντας τις δυνατότητές του προς όφελος της τοπικής και εθνικής ανάπτυξης».

Επίσης, ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι «θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά με ευρωπαϊκούς πόρους, ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονες υποδομές». Μάλιστα, σε αυτό το σημείο υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα συνεχίσουν να στηρίζουν με συνέπεια των παραγωγικό ιστό της χώρας, με διάλογο, συνεργασία και συγκεκριμένη στόχευση, για μία οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες, μειώνει τις ανισότητες και ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη».

