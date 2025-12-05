Τραμπ: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμικό αφανισμό»

Η μεταναστευτική πολιτική οδηγεί την Ευρώπη σε πλήρη πολιτιστική αποσύνθεση, αναφέρει έγγραφο για τη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η μεταναστευτική πολιτική οδηγεί την Ευρώπη σε πλήρη πολιτιστική αποσύνθεση, όπως υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του.

Ο ισχυρισμός αυτός περιλαμβάνεται σε έγγραφο της Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ένα κείμενο 33 σελίδων όπου αναφέρονται «τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη».

Η Γηραιά Ήπειρος θα είναι «αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερο» εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, προειδοποιεί το έγγραφο, προσθέτοντας ότι πολλά έθνη θα μπορούσαν να είναι «στην πλειοψηφία τους μη ευρωπαϊκά».

Το έγγραφο το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ σε όλο τον κόσμο, προειδοποιεί ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές της Ευρώπης «δημιουργούν συγκρούσεις, λογοκρισία της ελευθερίας του λόγου και καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης».

Αναφέρει επίσης ότι τα ποσοστά γεννήσεων στην Ευρώπη καταρρέουν και οδηγούν στην «απώλεια εθνικών ταυτοτήτων και αυτοπεποίθησης».

Αμφισβητεί εάν τα ευρωπαϊκά έθνη με τόσο υψηλά επίπεδα μετανάστευσης θα τηρήσουν τις κοινές αρχές της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, «ή τη συμμαχία τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες», με τον ίδιο τρόπο όπως εκείνα που υπέγραψαν τον χάρτη του ΝΑΤΟ.

Σε απάντηση, η Ουάσινγκτον θα εργαστεί για να «καλλιεργήσει αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών» και βλέπει πιθανούς συμμάχους στην «αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων», τα οποία δεν κατονομάζονται αλλά εικάζεται ότι περιλαμβάνουν το Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, το Vox στην Ισπανία, το Reform στο Ηνωμένο Βασίλειο, το AFD στη Γερμανία και τους Αδελφούς της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι.

Η υπόνοια ότι ο Λευκός Οίκος θα επιδιώξει να ενισχύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης που συμμερίζονται τις αρχές του, αντί να συνεργαστεί με όποιες κυβερνήσεις κατέχουν την εξουσία, προκάλεσε αντιδράσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, η οποία δημοσιεύεται κατά την κρίση του Λευκού Οίκου, φαίνεται να κατηγορεί τα ευρωπαϊκά έθνη ότι εμποδίζουν την ειρήνη στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση Τραμπ «βρίσκεται σε αντίθεση με Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο που βασίζεται σε ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας, πολλές από τις οποίες καταπατούν βασικές αρχές της δημοκρατίας για να καταστείλουν την αντιπολίτευση».