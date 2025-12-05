Wall Street: Έκανε το 4Χ4 ο S&P 500 και περιμένει την Fed

Στο «πράσινο» έκλεισαν την εβδομάδα οι δείκτες, με μία έκθεση πληθωρισμού που είχε καθυστερήσει 43 ολόκληρες ημέρες να ενισχύσει περαιτέρω το θετικό κλίμα για την Fed.

Στο «πράσινο» με ήπια κέρδη έκλεισαν την εβδομάδα οι δείκτες στην Wall Street την Παρασκευή, με μία έκθεση πληθωρισμού που είχε καθυστερήσει 43 ολόκληρες ημέρες λόγω του μεγαλύτερου shutdown στην ιστορία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, να φτάνει επιτέλους στα χέρια των επενδυτών, την πλέον κατάλληλη στιγμή για να ενισχύσει περαιτέρω το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τελικά τα επιτόκια όταν θα συνεδριάσει την Τετάρτη.

Τα στοιχεία για τον PCE, μία από τις πλέον πολυαναμενόμενες εκθέσεις των τελευταίων ετών, έδειξαν πως ο δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), μία βασική πτυχή του πληθωρισμού που παρακολουθεί στενά η Fed, ήταν χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εμπορίου την Παρασκευή. Συγκεκριμένα, σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,2%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ήταν 2,8%. Ο μηνιαίος ρυθμός του δομικού PCE, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, ήταν σύμφωνος με την εκτίμηση του Dow Jones, αλλά χαμηλότερος κατά 0,1% σε ετήσιο επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones κέρδισε 0,22% κλείνοντας στις 47.954 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κέρδη 0,17% στις 6.869 μονάδες, ολοκληρώνοντας τέσσερις θετικές συνεδριάσεις, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 0,31% στις 23.578 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες ολοκλήρωσαν δύο θετικές εβδομάδες συναλλαγών.

Η Fed αναμένεται ευρέως να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει σχεδόν 90% πιθανότητα σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

«Η Fed έχει υπάρξει τόσο υποστηρικτική με τις αγορές - ειδικά καθώς προαναγγέλλει πολύ καλά τις μειώσεις των επιτοκίων της εκ των προτέρων - που αυτές οι αγορές μετοχών φαίνονται σε αρκετά καλή κατάσταση ενόψει του τέλους του έτους», δήλωσε ο Άντριου Γουελς, επικεφαλής επενδύσεων στην SanJac Alpha. «Η Fed θα κάνει μειώσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και είναι τιμολογημένο» τόνισε.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε επίσης σήμερα το mega deal Netflix-Warner.

Η μετοχή της Netflix ταλαντεύτηκε μεταξύ κόκκινου και πράσινου, κλείνοντας τελικά με απώλειες σχεδόν 3%, στον απόηχο της ανακοίνωσης του γίγαντα του streaming ότι σύναψε συμφωνία με την Warner Bros. Discovery για την εξαγορά των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών της στούντιο αλλά και την πλατφόρμα streaming HBO Max, έναντι 72 δισ. δολ. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες. H μετοχή της WBD ενισχύθηκε πάνω από 6%.

Οι μέτοχοι της Warner Bros. θα λάβουν 27,75 δολάρια ανά μετοχή, σε μετρητά και μετοχές της Netflix. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 72 δισ. δολάρια, ενώ η επιχειρηματική αξία φτάνει τα 82,7 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019 έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με την εξαγορά η Netflix αποκτά το δίκτυο HBO, μαζί με τη βιβλιοθήκη του που περιλαμβάνει επιτυχημένες σειρές όπως The Sopranos και The White Lotus. Επιπλέον, τα στούντιο της Warner Bros στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, μαζί με ένα τεράστιο αρχείο ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνει το Harry Potter και το Friends.

Πάντως, το συγκεκριμένο deal αντιμετωπίζεται με «μεγάλο σκεπτικισμό» από την κυβέρνηση Τραμπ, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο CNBC την Παρασκευή.