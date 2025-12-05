Σρι Λάνκα: Στους 607 οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις

Ο απολογισμός από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις εδάφους που συνόδευσαν την περασμένη εβδομάδα το πέρασμα του κυκλώνα Ντίτβα, ανήλθε στους 607 νεκρούς.

Ο απολογισμός από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις εδάφους που συνόδευσαν την περασμένη εβδομάδα το πέρασμα του κυκλώνα Ντίτβα από τη Σρι Λάνκα, ανήλθε στους 607 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (DMC).

Τουλάχιστον δύο εκατομμύρια κάτοικοι έχουν πληγεί από αυτήν τη φυσική καταστροφή, την πιο φονική στη χώρα μετά το τσουνάμι του 2004, και 214 άνθρωποι εξακολουθούσαν να αγνοούνται σήμερα, πρόσθεσε η DMC.

Ο εθνικός οργανισμός για την ασφάλεια των κτηρίων (NBRO), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της σταθερότητας των κτισμάτων, εξέδωσε σήμερα νέες προειδοποιήσεις για πλημμύρες στο κέντρο του νησιού των 22 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Οι βροχές ξεπέρασαν τα 150 χιλιοστά κατά τόπους τις τελευταίες 24 ώρες. Αν συνεχιστούν, αναζητείστε καταφύγιο για να αποφύγετε κίνδυνο κατολισθήσεων», προειδοποίησε ο οργανισμός.

Τα νερά που 'έπνιξαν' πολλά προάστια της πρωτεύουσας Κολόμπο εξακολούθησαν να υποχωρούν, επιτρέποντας σε ένα μέρος των κατοίκων της να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ο αριθμός των πληγέντων που φιλοξενούνται σε δομές έκτακτης ανάγκης μειώθηκε από 225.0000 σε 170.0000.

Στις επαρχίες του κέντρου της χώρας, οι επιχειρήσεις καθαρισμού συνεχίζονταν σήμερα, κυρίως με τη συνδρομή του στρατού που ανέπτυξε χιλιάδες άνδρες στις πληγείσες ζώνες.

«Εκτιμάμε ότι χρειάζονται δέκα άνθρωποι για να καθαρίσουν ένα και μόνο σπίτι μέσα σε μία ημέρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εθελοντής ονόματι Ρίνας στην πόλη Γκαμπόλα (κέντρο), «κανείς δεν μπορεί να το κάνει μόνος του».

Σύμφωνα με τη γενική επιτροπή της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα δύο τρίτα της χώρας, με μόνο ορισμένους τομείς του κέντρου να παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα και τηλεφωνική σύνδεση.

Οι αρχές εκτιμούν ότι έξι έως επτά δισεκατομμύρια δολάρια θα απαιτηθούν για την ανοικοδόμηση της χώρας, η οικονομία της οποίας είχε μόλις αρχίσει να συνέρχεται μετά τη χειρότερη κρίση στην ιστορία της το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ