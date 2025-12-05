Ο Τραμπ παρέλαβε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέλαβε από τον Τζιάνι Ινφαντίνο το Βραβείο Ειρήνης της FIFA κατά την τελετή της κλήρωσης των ομίλων για το Μουντιάλ 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέλαβε από τον Τζιάνι Ινφαντίνο το Βραβείο Ειρήνης της FIFA κατά την τελετή της κλήρωσης των ομίλων για το Μουντιάλ 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε την τιμητική του στην τελετή της κλήρωσης για τους ομίλους του Μουντιάλ 2026! Ήταν γνωστό εδώ και μέρες, όμως έγινε πράξη και επίσημα στο «John F Kennedy Center» της Ουάσιγκτον, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ παρέλαβε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Περισσότερα στο gazzetta.gr