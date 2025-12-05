Ευρωαγορές: Μεικτή εικόνα και οριακά «κόκκινος» ο Stoxx 600

Ανοδικές κινήσεις κατέγραφαν το μεγαλύτερο μέρος της Παρασκευής οι δείκτες, ωστόσο τελικά ολοκλήρωσαν με μεικτά πρόσημα και τον Stoxx 600 οριακά αρνητικό.

Ανοδικές κινήσεις κατέγραφαν το μεγαλύτερο μέρος της Παρασκευής οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ωστόσο τελικά ολοκλήρωσαν με μεικτά πρόσημα και τον Stoxx 600 οριακά αρνητικό, με τους επενδυτές να δείχνουν πως ανυπομονούν για την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, την ώρα που τα στοιχήματα για νέα μείωση επιτοκίων εντείνονται. Οι αγορές δίνουν επί του παρόντος 87,1% πιθανότητες η Fed να προχωρήσει σε τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε στο οριακό -0,01% στις 578,77 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να παρουσιάζουν ανάμεικτες τάσεις. Ο Eurostoxx 50 σημείωσε κέρδη 0,12% στις 5.725 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,66% στις 24.038 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,09% στις 8.114 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε 0,45% στις 9.667 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 0,20% στις 43.432 μονάδες και στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 16.689 μονάδες, με -0,34%.

Η προσοχή της νομισματικής πολιτικής θα στραφεί ξανά στην Ευρώπη την επόμενη εβδομάδα, με την Τράπεζα της Αγγλίας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Riksbank της Σουηδίας και την Norges Bank της Νορβηγίας να έχουν προγραμματίσει να δημοσιεύσουν τις δικές τους αποφάσεις για τα επιτόκια στις 18 Δεκεμβρίου.

Οι επενδυτές στην Ευρώπη συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είχε συνομιλίες με αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μόσχα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επίσκεψη στην Ινδία. Το CNBC ανέφερε την Πέμπτη ότι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν τρόπους για να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να παράσχουν περαιτέρω υποστήριξη στο Κίεβο - μια κίνηση που ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, χαρακτήρισε ως πράξη που δικαιολογεί τον πόλεμο. Σε συνέντευξή του στο India Today, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα καταλάβει την ανατολική περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας με τη βία εάν τα ουκρανικά στρατεύματα δεν αποσυρθούν.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με την παρούσα αμερικανική ομάδα.

Μάκρο

Αύξηση 0,3% σημείωσε το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ της Ευρωζώνης το γ' τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, η ανάπτυξη ανήλθε στο 0,4%.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στην Ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ το γ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, μετά από +1,6% στην Ευρωζώνη και +1,7% στην ΕΕ το β' τρίμηνο.

Επιπλέον, κατακόρυφη αύξηση σημείωσαν οι παραγγελίες των γερμανικών εργοστασίων τον Οκτώβριο, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα καταφέρει να καταγράψει ανάπτυξη στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 1,5% σε μηνιαία βάση σύμφωνα με στοιχεία της Destatis, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών του Bloomberg για +0,3%. Η στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας ανακοίνωσε επίσης την αναθεώρηση των στοιχείων για τις εργοστασιακές παραγγελίες που αυξήθηκαν τελικά κατά 2% σε σχέση με τον Αύγουστο, έναντι των προκαταρκτικών στοιχείων για άνοδο 1,1%.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε μεγάλης κλίμακας παραγγελίες και ειδικότερα στην έκρηξη κατά 87% στις παραγγελίες αεροσκαφών, πλοίων, τρένων, και στρατιωτικών οχημάτων.