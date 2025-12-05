Ειδήσεις | Ελλάδα

Δικογραφία για τα επεισόδια στο μπλόκο των αγροτών κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δικογραφία για τα επεισόδια στο μπλόκο των αγροτών κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Δικογραφία σχηματίστηκε από την αστυνομία για τα επεισόδια που έγιναν νωρίτερα κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Δικογραφία σχηματίστηκε από την αστυνομία για τα επεισόδια που έγιναν νωρίτερα κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν αγρότες κινήθηκαν εναντίον αστυνομικών δυνάμενων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από πηγές της ΕΛ.ΑΣ. , στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα άτομο με τις περιγραφόμενες πράξεις να αφορούν διατάραξη κοινής ειρήνης, σωματική βλάβη (τετελεσμένη και σε απόπειρα) όπως επίσης τροχονομικές παραβάσεις. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από ρίψη πέτρας και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα υπηρεσία για Ίντερνετ στο σπίτι χωρίς «νεκρές ζώνες» φέρνει η Cosmote Telekom

Η Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros σε ένα deal 82,7 δισ. δολαρίων

Αττική: Στη ζώνη του πλημμυρικού κινδύνου ακόμη και με «απλή» ισχυρή βροχή - Δείτε τον χάρτη

tags:
Μπλόκα Αγροτών
Αγρότες
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider