Δικογραφία για τα επεισόδια στο μπλόκο των αγροτών κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Δικογραφία σχηματίστηκε από την αστυνομία για τα επεισόδια που έγιναν νωρίτερα κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν αγρότες κινήθηκαν εναντίον αστυνομικών δυνάμενων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από πηγές της ΕΛ.ΑΣ. , στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα άτομο με τις περιγραφόμενες πράξεις να αφορούν διατάραξη κοινής ειρήνης, σωματική βλάβη (τετελεσμένη και σε απόπειρα) όπως επίσης τροχονομικές παραβάσεις. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από ρίψη πέτρας και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ