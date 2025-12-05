Ειδήσεις | Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σχεδόν σε όλη την Αττική

Αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron.

Αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλα τα σημεία εκτός από δύο.

Ειδικότερα, τα μοναδικά σημεία που παραμένουν κλειστά είναι στη Νέα Πέραμο η οδός Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, και η Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

