Ο Τραμπ θα συζητήσει εμπόριο και μεταναστευτικό με Κάρνεϊ και Σέινμπαουμ

Ο Τραμπ θεάθηκε να συζητά, χαμογελαστός, με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ ενώ περίμεναν και οι δύο σε ένα θεωρείο να ξεκινήσει η εκδήλωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τους ηγέτες του Μεξικού και του Καναδά για να συζητήσουν θέματα σχετικά με το εμπόριο, μετά την κλήρωση για τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

«Θα συναντηθούμε και με τους δύο και τα πάμε πολύ καλά» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, κατά την άφιξή του στο Κέντρο Κένεντι για την τελετή. Όταν ρωτήθηκε αν θα συζητήσουν το μεταναστευτικό και το εμπόριο, απάντησε θετικά.

Ο Τραμπ θεάθηκε να συζητά, χαμογελαστός, με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ ενώ περίμεναν και οι δύο σε ένα θεωρείο να ξεκινήσει η εκδήλωση.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει διευκρινίσεις για τη συνάντηση, ούτε εάν ο Τραμπ θα έχει ξεχωριστές συνομιλίες με τον Κάρνεϊ και την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ. Η τελευταία ανέφερε την Πέμπτη ότι θα έχουν μια «σύντομη συνάντηση» σήμερα, την πρώτη αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της, πριν από έναν χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ