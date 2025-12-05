Το κρασί, το ελαιόλαδο και ο πολιτισμός της Πελοποννήσου «κέρδισαν» τους Ιταλούς

Οι «οινογαστρονομικές διαδρομές της Πελοποννήσου» έφρασαν μέχρι την Ρώμη.

Οι «οινογαστρονομικές διαδρομές της Πελοποννήσου» έφρασαν μέχρι την Ρώμη. Σε μεγάλο ξενοδοχείο της ιταλικής πρωτεύουσας, το εμπορικό γραφείο της πρεσβείας μας στην Αιώνια Πόλη και η περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασαν τα ξεχωριστά κρασιά και το διεθνούς φήμης ελαιόλαδο -όπως και τον πολιτιστικό, τουριστικό και φυσικό πλούτο της της περιοχής αυτής της χώρας μας- σε επιλεγμένα ιταλικά οινοποιεία, εστιατόρια, σε δημοσιογράφους του γαστρονομικού τομέα και τουριστικούς πράκτορες.

«Η βραδιά αυτή αφιερώθηκε σε δυο εμβληματικά προϊόντα της χώρας μας: στο κρασί και στο ελαιόλαδο. Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου έχει μια τεράστια ιστορία, με παράδοση και κορυφαία παραγωγή, η οποίες αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο», τόνισε η πρέσβης μας στην Ιταλία, Ελένη Σουρανή. Όπως πρόσθεσε, η παρουσίαση «αυτή ήταν μόνον η πρώτη μιας μακράς σειράς εκδηλώσεων που έχει προγραμματισθεί για το 2026, με στόχο την προώθηση των προϊόντων της χώρας μας, και την δημιουργία στενών συνεργασιών με ιταλικές επιχειρήσεις».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, o αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της Πελοποννήσσου, Θάνος Μιχελόγγονας, υπογράμμισε: «η φυσική παρουσία σε διάφορες διοργανώσεις στο εξωτερικό -είτε είναι διεθνείς εκθέσεις τουρισμού ή roadshows- προφέρει σίγουρα ουσιαστικά πλεονεκτήματα. H Πελοπόννησος έχει ένα έλλειμμα αναγνωρισιμότητας και τον λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει μια "ταυτότητα τόπου", η οποία προσπαθεί να εισάγει κοινά μηνύματα σε όλους τους τομείς αναπτυξιακής προτεραιότητας. Στην Ρώμη παρουσιάσαμε συνολικά τον τόπο μας και όχι μόνον την τουριστική του προσφορά. Με το κομμάτι της γαστρονομίας, της αγροτικής παραγωγής και, βεβαίως, το κομμάτι του τουρισμού, χωρίς να μείνουμε μόνον στο κλασικό "ήλιος και θάλασσα"».

«Η περιφέρειά μας πραγματοποίησε, φέτος, πάνω από τριάντα παρουσιάσεις εκτός έδρας, με διαρκή ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις ελληνικές πρεσβείες και τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό. Έτσι και στην Ρώμη, με την κατάλληλη καθοδήγηση από την πρεσβεία, οργανώσαμε μια ξεχωριστή αποστολή, με πάρα πολλά κρασιά και ελαιόλαδα. Και με το νέο έτος, τον Ιανουάριο, πρόκειται να οργανώσουμε μια ξεχωριστή παρουσίαση της περιφέρειάς μας εκτός Ευρώπης, με επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία», πρόσθεσε ο κύριος Μιχελόγγονας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ