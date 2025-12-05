Πετρέλαιο: Δεύτερη εβδομάδα ανόδου για Brent και WTI

Άνοδο περίπου 1% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό δύο εβδομάδων την Παρασκευή, εν μέσω ενισχυμένων προσδοκιών ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια.

Άνοδο περίπου 1% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό δύο εβδομάδων την Παρασκευή, εν μέσω ενισχυμένων προσδοκιών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση ενέργειας, και γεωπολιτικής αβεβαιότητας που θα μπορούσε να περιορίσει τις προμήθειες από τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν 49 σεντς, ή 0,8%, στα 63,75 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό West Texas Intermediate των ΗΠΑ αυξήθηκε 41 σεντς, ή 0,7%, στα 60,08 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent αυξήθηκε περίπου 1% και το WTI αυξήθηκε περίπου 3%, σηματοδοτώντας μια δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο και για τα δύο συμβόλαια.

Αυτά ήταν τα υψηλότερα κλεισίματα και για τους δύο δείκτες αναφοράς αργού πετρελαίου από τις 18 Νοεμβρίου.

Οι επενδυτές αφομοίωσαν την έκθεση για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ και αναπροσάρμοσαν τις προσδοκίες για τη μείωση των επιτοκίων από την Fed στη συνεδρίασή της στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Οι καταναλωτικές δαπάνες των ΗΠΑ αυξήθηκαν μέτρια τον Σεπτέμβριο, υποδηλώνοντας απώλεια δυναμικής στην οικονομία στο τέλος του τρίτου τριμήνου, καθώς η υποτονική αγορά εργασίας και το αυξανόμενο κόστος ζωής περιόρισαν τη ζήτηση.

Οι χρηματιστές έχουν προβλέψει 87% πιθανότητα η Fed να μειώσει το κόστος δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το FedWatch Tool του CME Group.

Κορυφαίοι Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή, στις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να κλείσουν μια συμφωνία επάνω στον εμπορικό τους πόλεμο.

Επίσης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τους ηγέτες του Μεξικού και του Καναδά για να συζητήσουν εμπορικά ζητήματα την Παρασκευή, μετά τη συνάντηση των ηγετών στην Ουάσινγκτον για την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Οποιεσδήποτε συνομιλίες που θα μπορούσαν να μειώσουν τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων εθνών θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση ενέργειας.

Οι επενδυτές επικεντρώθηκαν επίσης στις ειδήσεις από τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα για να διαπιστώσουν εάν οι προμήθειες πετρελαίου από τα δύο μέλη του ΟΠΕΚ+ που έχουν υποστεί κυρώσεις θα αυξηθούν ή θα μειωθούν στο μέλλον.

Η αποτυχία των συνομιλιών των ΗΠΑ στη Μόσχα να επιτευχθεί οποιαδήποτε σημαντική πρόοδος στον πόλεμο στην Ουκρανία έχει συμβάλει στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.