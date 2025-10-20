ΧΑ: Εξανεμίζονται τα κέρδη - Ξανά κάτω από τις 2.000 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Σε οριακά θετικό έδαφος ο ΓΔ, που δυσκολεύεται να κρατηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων καθώς οι μετοχές των τραπεζών περιορίζουν τα κέρδη τους.

Τελευταία ενημέρωση 15:55

Με τα κέρδη των τραπεζικών μετοχών να περιορίζονται, και τον ΔΤΡ -που έφτασε νωρίτερα να ενισχύεται έως και άνω του 2,5%- να χάνει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών επιστρέφει κάτω απο το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων.

Η ελληνική αγορά δείχνει ότι δυσκολεύεται να αντιδράσει πειστικά, αν και προέρχεται από απώλειες 5,8% την προηγούμενη εβδομάδα. Η διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε «ΒΒΒ» από την Standard & Poor’s δεν προσδίσει κάποια ιδιαίτερη δυναμική και, προς το παρόν, τα αγοραστικά αντανακλαστικά ενεργοποιούνται σε μεμονωμένους μόνο τίτλους, σε υψηλή και μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Λίγο πριν τις 16:00 ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 0,19% στις 1.991,43 μονάδες ενώ, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης, βρέθηκε στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών να ενισχύεται έως και άνω του 1,5% και μέχρι τις 2.023,26 μονάδες.

Για τον ΔΤΡ, τα κέρδη περιορίζονται σε 0,46% στις 2.279,07 μονάδες, ενώ από τη σύνθεσή του ξεχωρίζει η άνοδος 2,51% της ΕΤΕ στα 13,28 ευρώ, και τα κέρδη 1,11% της Credia. Μικρή άνοδος για Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς σε ποσοστό 0,24% και 0,12% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά κινούνται οι Optima και Eurobank με απώλειες 1,58% και 1,21% αντίστοιχα.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 126,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 24,09 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημέενς συναλλαγές.

Στον FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, τα μεγαλύτερα κέρδη εμφανίζει η Τιτάν με άνοδο 2,87% στα 37,65 ευρώ, η ΔΕΗ με άνοδο 1,76% στα 14,49 ευρώ, και οι μετοχές των Helleniq Energy και EvlalHalcor ενισχυμένες 1,39% και 1,00% αντίστοιχα. Ακολοθούν Jumbo και ΟΠΑΠ με κέρδη περί του 0,9%.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Motor Oil με απώλειες 2,185 στα 24,26 ευρώ, και ακολουθούν ΔΑΑ και Metlen που υποχωρούν 1,84% και 1,74% αντίστοιχα. Άνω του 1% οι απώλεεις και για τη Cenergy, που υποχωρεί 1,21% στα 13,02 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση σημειώνεται ράλι 0,37% στις 2.776 μονάδες ενώ στα ταμπλό ξεχωρίζει ο τίτλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ +6,17% που συνεχίζει ανοδικά μετά τη γνωστοποίηση διανομής προσωρινού μερίσματος 0,5 ευρώ ανά μετοχή.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,7:1, με 76 τίτλους σε θετικό έδαφος και 42 σε αρνητικό.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 9,24 εκατ. και 3,5 εκατ. μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 31,55 εκατ. ευρώ και η ΕΤΕ με 15,41 εκατ. ευρώ.