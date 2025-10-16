Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές σε μία εβδομάδα έντονης μεταβλητότητας

Συνεχίζεται το κλίμα «βλέποντας και κάνοντας» που έχει προκαλέσει έντονα σκαμπανεβάσματα, από χαμηλό δύο εβδομάδων την Τρίτη, σε θετικό κλείσιμο την Τετάρτη.

Ανοδικά κινούνται πλέον οι δείκτες στις ευρωαγορές συνεχίζοντας στο κλίμα «βλέποντας και κάνοντας» που έχει διαμορφωθεί αυτή την εβδομάδα και έχει προκαλέσει έντονα σκαμπανεβάσματα, από χαμηλό δύο εβδομάδων την Τρίτη, σε θετικό κλείσιμο την Τετάρτη. Οι επενδυτές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, τις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ - Κίνας, αλλά και νέα μάκρο για την οικονομία της Βρετανίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,21% στις 568,96 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ανέρχεται με άνοδο 0,11% στις 5.611 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX χάνει 0,,18% στις 24.166 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,1% στις 8.085 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 αποδυναμώνεται 0,15% στις 9.410 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,1% στις 41.950 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κινείται πτωτικά κατά 0,47% στις 15.519 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, η βρετανική οικονομία επέστρεψε στην ανάπτυξη τον Αύγουστο καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1%, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS). Επιπλέον, η ONS αναθεώρησε τα στοιχεία για το ΑΕΠ του Ιουλίου, τα οποία αρχικά υποδείκνυαν στασιμότητα, αναφέροντας ότι η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1%, έπειτα από ανάπτυξη 0,4% τον Ιούνιο.

Η βρετανική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη 0,3% το β' τρίμηνο, υψηλότερη από το αναμενόμενο, έναντι 0,7% το πρώτο τρίμηνο, η οποία ενισχύθηκε από την πρόωρη αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενόψει των αμερικανικών δασμών τον Απρίλιο.

Ασία

Θετικά πρόσημα επικράτησαν στα ασιατικά χρηματιστήρια έπειτα από θετικές εξελίξεις για τις οικονομίες της περιοχής.

Σε επίπεδα ρεκόρ ανήλθε ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας μετά την ανοδική αναθεώρηση της ανάπτυξης της χώρας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε 0,9% από 0,8% προηγουμένως.

Ειδικότερα, με άνοδο 2,49% έκλεισε στις 3.748 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq διαπραγματεύθηκε υψηλότερα κατά 0,2%.

Νέο ρεκόρ κατέγραψε και ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας μετά από στοιχεία που έδειξαν ότι η ανεργία εκτοξεύθηκε στο 4,5% τον Σεπτέμβριο, έναντι των εκτιμήσεων για 4,3% των οικονομολόγων του Reuters. Παράλληλα, οι προσλήψεις αυξήθηκαν κατά 14.900 τον Σεπτέμβριο χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 20.000. Η αδύναμη εικόνα της αγοράς εργασίας ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 0,95%, ενώ ο ευρείας βάσης Topix σημείωσε κέρδη 0,8%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,5%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 0,52%.