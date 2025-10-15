«Τρέχει» με σπασμένα τα φρένα ο χρυσός: «Πάτησε» και τα 4.200 δολάρια - Άλμα 58% φέτος

Γεωπολιτικές συγκρούσεις, προσδοκίες για περικοπή των αμερικανικών επιτοκίων, αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, αποδολαριοποίηση και ισχυρές εισροές ETFs «γκαζώνουν» τον χρυσό.

Ασταμάτητος συνεχίζει την ανοδική του πορεία ο χρυσός κατακτώντας και το ρεκόρ των 4.200 δολαρίων η ουγγιά, καθώς αυξάνονται τα επενδυτικά στοιχήματα για νέα μείωση επιτοκίων από Fed στις 29 Οκτωβρίου ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις ωθούν τους traders να συρρέουν στην αγκαλιά του πολύτιμου μετάλλου που... δικαίως θεωρείται ασφαλές καταφύγιο.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 1,3% στα 4.196,76 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.217,95 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου κέρδισαν 1,2% στα 4.213,60 δολάρια. Το ασήμι σημείωσε άνοδο 2,2% στα 52,59 δολάρια, μετά το ιστορικό υψηλό των 53,6 δολαρίων της Τρίτης.

Η άνοδος του ασημιού οφείλεται στην περιορισμένη προσφορά (short squeeze) του Λονδίνου, η οποία χαρακτηρίζεται από ακραία καθυστέρηση και ρεκόρ τιμών leasing, αλλά θα μπορούσε να αντιστραφεί γρήγορα εάν μειωθούν οι ελλείψεις, προειδοποίησε ο Μάικλ Μπράουν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής στην Pepperstone. Η πλατίνα σκαρφάλωσε 0,9% στα 1.653,03 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε 0,6% στα 1.534,75 δολάρια.

Ο χρυσός μετρά ράλι σχεδόν 58% φέτος, λόγω μιας σύγκλισης παραγόντων, όπως οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, οι προσδοκίες για περικοπή των αμερικανικών επιτοκίων, οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, η αποδολαριοποίηση και οι ισχυρές εισροές ETFs. «Με την τιμή των 5.000 δολαρίων να απέχει μόλις 800 δολάρια, δεν θα στοιχημάτιζα ότι ο χρυσός θα φτάσει τελικά εκεί», ανέφερε ο Φαγουάντ Ραζακζάντα, αναλυτής αγοράς στο City Index και το FOREX.com.

Πρόσθεσε ότι μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση είναι πιθανό να προσελκύσει νέους παίκτες που θα αγοράσουν στη βουτιά. Παράλληλα, το δολάριο υποχώρησε έναντι άλλων ξένων νομισμάτων, αφού ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, υιοθέτησε έναν ήπιο τόνο την Τρίτη, λέγοντας ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ παραμένει βυθισμένη σε «ύφεση με χαμηλές προσλήψεις και χαμηλές απολύσεις».

Ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακό αντιστάθμισμα έναντι της αβεβαιότητας και του πληθωρισμού και επίσης ευδοκιμεί σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων. Οι traders προεξοφλούν μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο με πιθανότητα 98%, εκτιμώντας πως θα ακολουθήσει ένα νέο «ψαλίδι» τον Δεκέμβριο, με τιμολόγηση στο απόλυτο 100%.