Ασταμάτητο το ράλι του χρυσού - Ξεπέρασε τα 4.200 δολάρια

Ακόμη μία κορυφή πάνω από τα 4.200 δολάρια κατέκτησε την Τρίτη ο χρυσός με ώθηση από τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο έπειτα από τα σχόλια του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αλλά και την αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων μετά την νέα κλιμάκωση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύεται 1,39% στα 4.204,88 δολάρια ανά ουγγιά στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης καταρρίπτοντας ακόμη ένα ρεκόρ, ενώ τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού σημειώνουν άνοδο 1,41% στα 4,222 δολάρια ανά ουγγιά.

Σημειώνεται ότι ο χρυσός έχει εκτοξευθεί πάνω από 57% το 2025, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 4.100 δολαρίων τη Δευτέρα.

Το ράλι έχει πυροδοτηθεί από μία σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ, τις μεγάλες αγορές που πραγματοποιούν κεντρικές τράπεζες και τις εισροές ETF.

Αναλυτές της Bank of America και της Societe Generale αναμένουν πλέον ο χρυσός να φτάσει και τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά το 2026.

«Οι απειλές του Τραμπ για δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα, η εφαρμογή αμοιβαίων λιμενικών τελών από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες και η ευρύτερη μακροοικονομική τάση αποδολαριοποίησης θα μπορούσαν να ωθήσουν το χρυσό στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους», δήλωσε ο Peter Grant, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων της Zaner Metals.

Το ασήμι στην αγορά spot, ανήλθε σε νέο ρεκόρ και στα 53,60 δολάρια ανά ουγγιά πριν υποχωρήσει κατά 2,9% στα 50,81 δολάρια.

Η πλατίνα υποχωρεί 1,5% στα 1.621,50 δολάρια και το παλλάδιο διολισθαίνει 0,7% στα 1.464,42 δολάρια.