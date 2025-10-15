Θετικό κλίμα στις ευρωαγορές - Άλμα 13% για LVMH

Η άνοδος συμπαρέσυρε ανοδικά και άλλα luxury brands με την Kering να ενισχύεται 6%, ενώ η Moncler και η Burberry σημειώνουν κέρδη πάνω από 7%.

Με θετικό τέμπο κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές την Τετάρτη με την προσοχή των επενδυτών να διατηρείται στις πολιτικές εξελίξεις της Γαλλίας, αλλά και στο μέτωπο του εμπορικού πολέμου μετά την νέα κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας.

Επιπλέον, αισιοδοξία προκάλεσαν τα σχόλια του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ την Τρίτη για την αποδυναμωμένη αγορά εργασίας των ΗΠΑ τα οποία οι επενδυτές εξέλαβαν ως «σήμα» για νέα μείωση στα επιτόκια.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,71% στις 568,54 μονάδες, , ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ανέρχεται με άνοδο στις 5.619 μονάδες με άνοδο 1,21%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,13% στις 24.263 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 αναρριχάται 2,33% στις 8.104 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 βρίσκεται σχεδόν αμετάβλητος στις 9.453 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ισχυροποιείται 0,54% στις 42.304 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 προσθέτει 0,45% στις 15.646 μονάδες.

Στο ταμπλό, άλμα 13% πραγματοποιεί στο Χρηματιστήριο του Παρισιού η μετοχή της LVMH, αφότου η εταιρεία πολυτελών ειδών επέστρεψε στην κερδοφορία και επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να εδραιωθεί περαιτέρω στον χώρο.

Η άνοδος συμπαρέσυρε ανοδικά και άλλα luxury brands με την Kering να ενισχύεται 6%, ενώ η Moncler και η Burberry σημειώνουν κέρδη πάνω από 7%.

Ασία

Με θετικά πρόσημα έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη ξεφεύγοντας από το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στη Wall Street, ενώ οι επενδυτές επεξεργάστηκαν νέα μάκρο.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 πρόσθεσε 1,76% στις 47.672,67 μονάδες ενώ ο ευρείας βάσης Topix ενισχύθηκε 1,58% στις 3.183,64 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε κέρδη 2,68% στις 3.657,28 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο 1,98% στις 864,72 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 2,06%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ανήλθε στις 4.606,29 μονάδες με +1,48%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Κίνα υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, ενώ η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στις τιμές παραγωγού συνεχίστηκε, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο της υποτονικής εγχώριας ζήτησης και των ανησυχιών για το εμπόριο στο καταναλωτικό και επιχειρηματικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, πάνω από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για πτώση 0,2%. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, έναντι της πρόβλεψης των οικονομολόγων για αύξηση 0,2%.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 έκλεισε στο +1,03% και τις 8.990,9 μονάδες.