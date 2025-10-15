Επιστροφή στην ανάπτυξη για την LVMH το γ' τρίμηνο - Θετικά σημάδια από την αγορά της Κίνας

Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε όλους τους επί μέρους τομείς, ακόμα και στο τμήμα μόδας και δερμάτινων ειδών όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο κατά 2%.

Επέστρεψε στην ανάπτυξη η LVMH το γ' τρίμηνο, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση για luxury προϊόντα ενδεχομένως να αρχίσει να βελτιώνεται. Ειδικότερα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% σε οργανική βάση έπειτα από δύο διαδοχικά πτωτικά τρίμηνα, σύμφωνα με ανακοίνωσης της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από brands όπως Louis Vuitton και Christian Dior.

Στην Ευρώπη και την Ιαπωνία οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2% και 13% αντίστοιχα, ενώ στις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση 3%. Την περασμένη χρονιά η αγορά της Ιαπωνίας είχε σημειώσει ιδιαίτερη άνοδο καθώς οι Κινέζοι τουρίστες έκαναν αγορές εκεί για να επωφεληθούν από το αδύναμο γιεν, αλλά η κατάσταση έχει πλέον επανέλθει στο φυσιολογικό. Στο μεταξύ, οι Αμερικανοί τουρίστες στην Ευρώπη, ξόδεψαν λιγότερα το τελευταίο τρίμηνο λόγω της αποδυνάμωσης του δολαρίου, σύμφωνα με την CFO της εταιρείας Cecile Cabanis.

US sales overall rose 3%, while revenue in Europe and Japan fell 2% and 13%, respectively. Japan sales boomed last year as Chinese tourists shopped there to take advantage of the weak yen, but the situation has since returned to normal. American tourists in Europe, meanwhile, spent less last quarter because of the weaker dollar, Cabanis explained.

Η μετοχή της εταιρείας εκτοξεύθηκε έως και 13% στο Χρηματιστήριο του Παρισιού μετά την ανακοίνωση, στην μεγαλύτερη άνοδο από τον Ιανουάριο του 2024, δίνοντας ώθηση στις μετοχές πολυτελών και καταναλωτικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη.

Ο μεγαλύτερος όμιλος πολυτελών προϊόντων στον κόσμο, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Μπερνάρ Αρνό, έχει υποστεί μια παρατεταμένη ύφεση, ιδιαίτερα στην αγορά της Κίνας, η οποία υπήρξε για πολύ καιρό κινητήρια δύναμη ανάπτυξης. Ωστόσο θετικό σημάδι αποτελεί ότι οι πωλήσεις της LVMH στην περιοχή που περιλαμβάνει την Κίνα αυξήθηκαν κατά 2% το γ' τρίμηνο, μετά από πτώση 9% το πρώτο εξάμηνο του έτους.