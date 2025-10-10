ΧΑ: Διέσπασε τις 2.100 μονάδες και «κοιτάζει» προς νέα υψηλά

Μια «ιστορική» εβδομάδα για τη Λεωφόρο Αθηνών έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με θετικό momentum από την αναβάθμιση του ΧΑ και rotation στα blue chips ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πάνω από τις 2.100 μονάδες για πρώτη φορά από τα τέλη Αυγούστου.

Μια «ιστορική» εβδομάδα για τη Λεωφόρο Αθηνών έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα υψηλά ημέρας που σημείωσε στις δημοπρασίες, όπως και ο δείκτης των τραπεζών που ανέκτησε στο τέλος θετικό πρόσημο και, με τη νέα του άνοδο, συνέχισε το εντυπωσιακό του σερί συμπληρώνοντας 13 κερδοφόρες συνεδριάσεις σε σύνολο 15.

Στην έναρξη της εβδομάδας έκανε πρεμιέρα η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ, σηματοδοτώντας την είσοδο αυτού του σημαντικού για την ελληνική αγορά deal στην… τελευταία στροφή πριν την τελική ευθεία. Η επιτυχής κατάληξη αυτού του εγχειρήματος θα «δέσει» το ΧΑ στο «άρμα» του ομίλου που έχει εξελιχθεί de facto σε πρωταγωνιστή της υλοποίησης του εγχειρήματος ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Το βράδυ της επομένης έγινε γνωστή η απόφαση του FTSE Russell να αναβαθμίσει το ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026. Η αναβάθμιση αναμένεται να οδηγήσει, σταδιακά, σε σημαντικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και αύξηση της μεταβλητότητας. Σε κάθε περίπτωση, επισφραγίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην αγορά και την οικονομία και, όπως φάνηκε από τις συνεδριάσεις που ακολούθησαν, δημιουργεί θετικό momentum.

Στο μεταξύ, έγινε γνωστό ότι η Goldman Sachs αναθεώρησε εκ νέου την τιμή-στόχο για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ και πλέον «βλέπει» τις 2.300 μονάδες σε ορίζοντα 12μήνου. Σε σχέση με την τιμή-στόχο των 1.700 μονάδων που έδινε ο οίκος τον Μάρτιο, η νέα τιμή-στόχος βρίσκεται 35,3% υψηλότερα.

Κι αν κάποιος είχε ποντάρει ότι μια ελληνική μετοχή θα μπορούσε να αντικαταστήσει την Nvidia στο long-only παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο ενός στρατηγικού αναλυτή διεθνούς εμβέλειας όπως ο Christopher Wood, αυτή την εβδομάδα επιβεβαιώθηκε. Και αυτή η ελληνική μετοχή είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Κάπως έτσι το ΧΑ κατάφερε να διαφοροποιηθεί, προς το παρόν, από την κίνηση των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, που συνεχίζουν να κινούνται στη «σκιά» των πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.110,14 μονάδες με άνοδο 0,58% -που αποτελεί το υψηλότερο κλείσιμο από τις 25 Αυγούστου και το τέταρτο υψηλότερο εντός του 2025- και συνολικά κέρδη 1,61% σε επίπεδο εβδομάδας.

Για τον δείκτη των τραπεζών, που κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης και μόνο λίγο μετά τις 16:00 αποπειράθηκε να ανακτήσει θετικό πρόσημο, οι συναλλαγές έκλεισαν στο υψηλό ημέρας των 2.464,25 μονάδων με άνοδο 0,31%.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΔΤΡ «έγραψε» άνοδο 2,80%, ενώ στις τελευταίες 15 συνεδριάσεις, εκ των οποίων μόλις 2 ήταν πτωτικές, ενισχύεται συνολικά σε ποσοστό 12,74%. Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, σε αυτές τις τρεις εβδομάδες η ΕΤΕ έχει ενισχυθεί 19,05%, η Eurobank 12,3%, η Alpha Bank 12,25% και η Τρ. Πειραιώς 10,25%.

Στο σύνολο του ταμπλό της Παρασκευής 78 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 43 που υποχώρησαν και 30 αμετάβλητων, ενώ ο ημερήσιος τζίρος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στα 239,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 31,41 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Η εικόνα σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσαν οι μετοχές των Aegean, Σαράντης και Helleniq Energy, ενισχυμένες 2,71%, 2,33% και 2,16% αντίστοιχα. Ακολούθησαν ο ΟΤΕ με άνοδο 1,84% στα 16,05 ευρώ και η ΔΕΗ με κέρδη 1,72% στα 14,79 ευρώ, ενώ ενισχυμένες σε ποσοστό άνω του 1% ολοκλήρωσαν επίσης οι μετοχές των Eurobank (+1,67%), Jumbo (+1,44%), ΕΥΔΑΠ (+1,25%), ElvalHalcor (+1,14%), Viohalco (+1,12%), Coca-Cola HBC (+1,04%) και Cenergy (+1,04%).

Με μικρότερα κέρδη έκλεισαν οι τίτλοι των ΔΑΑ (+0,56%), Τιτάν (+0,54%), ΕΤΕ (+0,50%), Τρ. Κύπρου (+0,50%), ΟΠΑΠ (+0,50%), Τρ. Πειραιώς (+0,40%), Aktor (+0,35%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,17%) και Metlen (+0,04%).

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν οι Lamda Development (-1,82%), Alpha Bank (-1,46%), Optima (-0,69%) και Motor Oil (-0,61%).

Στη σύνθεση του FTSE Mid Cap ξεχώρισε το «άλμα» 6,21% για τον τίτλο του ΑΔΜΗΕ στα 3,16 ευρώ, καθώς και η άνοδος των Άβαξ και Ideal σε ποσοστό 2,52% και 2,22% αντίστοιχα. Πρωταγωνίστρια, με διαφορά, σε όγκο συναλλαγών η Intralot, με άνοδο 0,34% στα 1,17 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Fourlis και ΟΛΘ με απώλειες 1,15% και 1,10% αντίστοιχα.