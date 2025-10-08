Χρυσός: «Θρονιάστηκε» πάνω από τα 4.000 δολάρια - Ιστορικό υψηλό για το ασήμι

Οι τιμές του χρυσού έκλεισαν για δεύτερη διαδοχική ημέρα πάνω από το ορόσημο των 4.000 δολαρίων.

Συνέχισε το ανοδικό ράλι ο χρυσός την Τετάρτη, κλείνοντας για δεύτερη διαδοχική ημέρα πάνω από το ορόσημο των 4.000 δολαρίων, καθώς η ευρύτερη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί, αλλά οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, οδήγησαν τους traders να στραφούν στην επενδυτική ασφάλεια που προσφέρει το πολύτιμο μέταλλο.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με κέρδη 1,7% στα 4.070,5 δολάρια/ουγγιά. Στην spot αγορά, το μέταλλο σημείωσε κέρδη επίσης 1,7% στα 4.050,24 δολάρια/ουγγιά. Ο χρυσός, που παραδοσιακά θεωρείται επενδυτικό καταφύγιο σε περιόδους αστάθειας, έχει σημειώσει άνοδο 54% μέχρι στιγμής φέτος, μετά από άνοδο 27% το 2024.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στην αγορά σποτ σημείωσε άλμα 3,2% στα 49,39 δολάρια ανά ουγγιά, αφότου νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 49,57 δολαρίων. Το ασήμι έχει καταγράψει άνοδο 71% από την αρχή του 2025. Η πλατίνα πρόσθεσε σχεδόν 3% στα 1.698,70 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε άλμα 8,56% στα 1.491 δολάρια.

Η άνοδος των μετάλλων έχει δεχτεί ώθηση από ένα συνδυασμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ, της αυξανόμενης πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, των ισχυρών εξαγορών από τις κεντρικές τράπεζες, των σημαντικών εισροών σε ETF και της αποδυνάμωσης του δολαρίου.

Την Τετάρτη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δημοσίευσε τα τελευταία πρακτικά από τη συνεδρίαση της Fed το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου που δημοσιεύτηκαν σήμερα, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ να στέλνουν σήμα προς περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων φέτος, με τη FOMC να έχει δείξει ήδη προς 2 ακόμη περικοπές εντός του 2025.

Οι περισσότεροι αξιωματούχοι υποστήριξαν τη μείωση 0,25%, ωστόσο υπήρχε αυξανόμενη ανησυχία για τους κινδύνους της αγοράς εργασίας μαζί με μια πιο ισορροπημένη προοπτική για τον πληθωρισμό.

Στο μεταξύ, το shutdown στις Ηνωμένες Πολιτείες μπήκε στην όγδοη ημέρα του, καθυστερώντας την ανακοίνωση σημαντικών οικονομικών στοιχείων και αναγκάζοντας τους επενδυτές να βασίζονται σε μη κυβερνητικές πηγές για να εκτιμήσουν το χρονοδιάγραμμα και το εύρος των μειώσεων των επιτοκίων της Fed.

Το επενδυτικό κοινό προεξοφλεί πλέον μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην προσεχή διήμερη συνεδρίαση της Fed στις 28-29 Οκτωβρίου, με παρόμοια μείωση να αναμένεται και τον Δεκέμβριο.