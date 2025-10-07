Επιφυλακτικότητα και stock picking στο ταμπλό του ΧΑ

Προβάδισμα των πωλητών στη Λεωφόρο Αθηνών, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Γαλλία, αλλά και εν αναμονή της ετυμηγορίας του FTSE RUssell.

Επιφυλακτικότητα και εξαιρετικά επιλεκτικές κινήσεις συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν την εικόνα της Λεωφόρου Αθηνών, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Γαλλία, αλλά και εν αναμονή εξελίξεων που επηρεάζουν «δομικά» το σύνολο της αγοράς.

Από χθες «τρέχει» το κρίσιμο 48ωρο εντός του οποίου ο παραιτηθείς Πρωθυπουργός της Γαλλίας καλείται να εξαντλήσει όποια περιθώρια συνεννόησης υπάρχουν ώστε, για ένα διάστημα τουλάχιστον, η χώρα να επιστρέψει σε συνθήκες πολιτικής ομαλότητας. Στο φόντο αυτών των εξελίξεων παραμένουν οι δύσκολες οικονομικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν.

Οι αναλυτές της Commerzbank σχολίαζαν χθες ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται λύση στο πολιτικό αδιέξοδο» και ότι η επίτευξη συναίνεσης για φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στα δημόσια οικονομικά παραμένει μακρινός στόχος. Εκτιμούν δε, πως αν οι μεταρρυθμίσεις συνεχίσουν να αποτυγχάνουν και στο μέλλον, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα μπορούσε ακόμη και να αυξηθεί εκ νέου, και υπολογίζουν ότι, χωρίς καμία μεταρρύθμιση, το ποσοστό του δημόσιου χρέους της γαλλικής κυβέρνησης θα μπορούσε να υπερβεί κατά πολύ το 150% μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστο από τις εξελίξεις στο Παρίσι, καθώς τα γερμανικά ομόλογα παραμένουν ένα αξιόπιστο επενδυτικό «καταφύγιο» αποτιμημένο σε ευρώ. Οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων, ωστόσο, συνεχίζουν να πιέζονται προς νέα υψηλά 14ετίας, αγγίζοντας το 3,6%.

Εντός συνόρων η αγορά βρίσκεται ενώπιον εξελίξεων που μπορούν να τη μετασχηματίσουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αρχικά, σήμερα αναμένεται η ετυμηγορία του FTSE Russell για την μετάταξη του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Το τελευταίο εμπόδιο ξεπεράστηκε τον Μάρτιο με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από τη Moody’s και η πιθανότητα για μια τέτοια μετάταξη μοιάζει μεγαλύτερη από ποτέ.

Ταυτόχρονα, «τρέχει» από χθες και η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ, ένα deal που η αγορά παρακολουθεί ασφαλώς στενά, καθώς η προοπτική πρόσδεσης της ελληνικής αγοράς σε ένα ευρωπαϊκό «άρμα» ενοποιημένων αγορών μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες για το ΧΑ και τις ελληνικές εισηγμένες.

Προς το παρόν, με τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας των συναλλαγών, οι πωλητές διατηρούν προβάδισμα, με 60 μετοχές σε αρνητικό έδαφος, 37 σε θετικό και 54 αμετάβλητες, με τον τζίρο στα 25 εκατ. ευρώ.

Λίγο πριν τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.046,78 μονάδες, με απώλειες 0,31%, ενώ ήπια πτωτικά κινείται και ο τραπεζικός δείκτης σε ποσοστό 0,22% στις 2.354,55 μονάδες.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap με μικρά κέρδη διαπραγματεύονται οι ΟΤΕ (+0,57%), Coca-Cola HBC (+0,47%), Helleniq Energy (+0,42%) και Optima (+0,23%), ενώ με οριακά θετικό πρόσημο ακολουθούν οι τίτλοι των ΔΑΑ, Alpha Bank και Eurobank.

Στο αντίποδα βρίσκεται η ΕΥΔΑΠ με απώλειες 2,34%, ενώ πτωτικά άνω του 1% κινούνται οι μετοχές των Τιτάν (-1,78%), Metlen (-1,42%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,36%).