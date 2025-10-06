Πολιτική | Διεθνή

Γαλλία: Πρωθυπουργός ως την Τετάρτη ο Λεκορνί - Διορία 48 ωρών από Μακρόν για σχηματισμό κυβέρνησης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία: Πρωθυπουργός ως την Τετάρτη ο Λεκορνί - Διορία 48 ωρών από Μακρόν για σχηματισμό κυβέρνησης
Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Εντολή στον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί -ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του νωρίτερα την Δευτέρα- να επιδιώξει διαπραγματεύσεις με τα πολιτικά κόμματα «έως το βράδυ της Τετάρτης» ώστε να «καθορίσει μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα» έδωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας.

Εντολή στον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί -ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του νωρίτερα την Δευτέρα- να επιδιώξει διαπραγματεύσεις με τα πολιτικά κόμματα «έως το βράδυ της Τετάρτης» ώστε να «καθορίσει μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα» έδωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας.

«Έχω αποδεχτεί το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας για διεξαγωγή ύστατων συζητήσεων με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας. Θα ενημερώσω τον Αρχηγό του Κράτους το βράδυ της Τετάρτης για το αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα», έγραψε στο Χ ο κ. Λεκορνί.

O ίδιος έκανε γνωστό ότι δεν θέλει να επαναδιοριστεί πρωθυπουργός αλλά ότι θα είναι μόνο διαπραγματευτής για τον Εμανουέλ Μακρόν προκειμένου να υπάρξει μια νέα κυβέρνηση που δεν θα πέσει με την πρώτη.

Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό ότι ο Μπρούνο Λεμέρ (ο διορισμός του οποίου ως υπουργού Αμυνας προκάλεσε αντιδράσεις) παραιτείται από το κυβερνητικό σχήμα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μακρόν διεμήνυσε μέσω του περιβάλλοντός του ότι «θα αναλάβει τις ευθύνες του σε περίπτωση αποτυχίας» των διαπραγματεύσεων του Λεκορνί.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από βουλευτής: Δεν εγκαταλείπει την πολιτική δράση - Ποιος παίρνει τη θέση του

Έρχεται η εφαρμογή ταχείας πρόσληψης για έκτακτες ανάγκες σε Σαββατοκύριακα και αργίες - Η διαδικασία

Αγροτικές επιδοτήσεις αναβάλλονται, βιολογικά στις καλένδες, οι 5 ρίζες του ελαιοκομικού μητρώου μας μάραναν...

tags:
Γαλλία
Εμανουέλ Μακρόν
Σεμπαστιάν Λεκορνί

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider