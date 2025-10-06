Γαλλία: Πρωθυπουργός ως την Τετάρτη ο Λεκορνί - Διορία 48 ωρών από Μακρόν για σχηματισμό κυβέρνησης

Εντολή στον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί -ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του νωρίτερα την Δευτέρα- να επιδιώξει διαπραγματεύσεις με τα πολιτικά κόμματα «έως το βράδυ της Τετάρτης» ώστε να «καθορίσει μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα» έδωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας.

«Έχω αποδεχτεί το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας για διεξαγωγή ύστατων συζητήσεων με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας. Θα ενημερώσω τον Αρχηγό του Κράτους το βράδυ της Τετάρτης για το αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα», έγραψε στο Χ ο κ. Λεκορνί.

O ίδιος έκανε γνωστό ότι δεν θέλει να επαναδιοριστεί πρωθυπουργός αλλά ότι θα είναι μόνο διαπραγματευτής για τον Εμανουέλ Μακρόν προκειμένου να υπάρξει μια νέα κυβέρνηση που δεν θα πέσει με την πρώτη.

J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays.



Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025

Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό ότι ο Μπρούνο Λεμέρ (ο διορισμός του οποίου ως υπουργού Αμυνας προκάλεσε αντιδράσεις) παραιτείται από το κυβερνητικό σχήμα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μακρόν διεμήνυσε μέσω του περιβάλλοντός του ότι «θα αναλάβει τις ευθύνες του σε περίπτωση αποτυχίας» των διαπραγματεύσεων του Λεκορνί.