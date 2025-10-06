Άνοδος 1% για το πετρέλαιο μετά την απόφαση του OPEC+

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξάνονται 0,90% στα 65,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ κερδίζει 0,82% στα 61,39 δολάρια.

Τελευταία ενημέρωση 16:47

Άνοδο σχεδόν 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς η προγραμματισμένη αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+ ήταν ηπιότερη από το αναμενόμενο, μετριάζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την υπερπροσφορά στην αγορά.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent παραδόσεως Δεκεμβρίου αυξάνονται 0,96% στα 65,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate παραδόσεως Νοεμβρίου των ΗΠΑ κερδίζει 0,80% στα 61,37 δολάρια.

Την Κυριακή, ο OPEC+ ανακοίνωσε την αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια ανά ημέρα (bpd) τον Νοέμβριο, αντίστοιχα με τα επίπεδα του Οκτωβρίου, εν μέσω της συνεχιζόμενης ανησυχίας για την αυξημένη προσφορά.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, η Ρωσία υποστήριξε την εν λόγω αύξηση στη συνεδρίαση του OPEC+, παρόλα αυτά η Σαουδική Αραβία θα προτιμούσε να ήταν διπλάσια, τριπλάσια ή ακόμα και τετραπλάσια προκειμένου να ανακτήσει γρήγορα το μερίδιό της στην αγορά.

Η μέτρια αναπροσαρμογή της παραγωγής έρχεται επίσης σε μια περίοδο αυξανόμενων εξαγωγών από τη Βενεζουέλα, επανέναρξης της ροής κουρδικού πετρελαίου μέσω της Τουρκίας και παρουσίας απούλητων βαρελιών από τη Μέση Ανατολή (τα οποία προορίζονται για πώληση τον Νοέμβριο).

Η Σαουδική Αραβία διατήρησε αμετάβλητη την επίσημη τιμή πώλησης του αργού πετρελαίου Arab Light που εξάγει στην Ασία.

Παρά την πίεση των ΗΠΑ, ενός από τους κορυφαίους αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου, να μειώσει τις αγορές πετρελαίου από τη χώρα, ένας αξιωματούχος της ινδικής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει επαρκής προσφορά ρωσικού πετρελαίου για τις ινδικές εταιρείες διύλισης, καθώς οι επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν οδηγήσει σε αυξημένη διαθεσιμότητα, συμβάλλοντας εν μέρει στη στήριξη της αγοράς πετρελαίου.

Στο μεταξύ, οι εκτιμήσεις των αγορών για αδύναμη ζήτηση το τέταρτο τρίμηνο είναι άλλος ένας παράγοντας που θα μπορούσε να συγκρατήσει τις ανοδικές τάσεις του «μαύρου χρυσού».

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού, βενζίνης και αποσταγμάτων αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο την εβδομάδα που έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου, καθώς η δραστηριότητα διύλισης και η ζήτηση μειώθηκαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.