Γαλλία: Προς νέο υψηλό η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Την «ανηφόρα» παίρνει ξανά η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου, καθώς η Γαλλία φαίνεται να μπαίνει ξανά σε νέα περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας.

Την «ανηφόρα» παίρνει ξανά η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου, καθώς η Γαλλία φαίνεται να μπαίνει ξανά σε νέα περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, από την οποία επιδίωξε να βγει -μόλις πριν από έναν μήνα- με τον διορισμό του Σεπαστιάν Λεκορνί ως Πρωθυπουργού.

Η παραίτηση του Γάλλου πρωθυθπουργού πιέζει ανοδικά την απόδοση του γαλλικού 10ετούς τίτλου, που σημειώνει τη Δευτέρα άλμα κατά 8 μονάδες βάσης, και διαμορφώνεται στο 3,591%, κοντά στο πρόσφατο υψηλό 14ετίας του 3,60% που σημειώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Καθώς οι αγορές αντιδρούν στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις, ήπια ανοδικά κινείται και η απόδοση του γερμανικού 10ετούς, στο 2,723%, σε σχέση με το 2,70% στο κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας.

Ανοδικά και το ελληνικό 10ετές, που κινείται στο 3,432%, με μικρή άνοδο κατά 0,05%.

