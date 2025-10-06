ΧΑ: Κατοχύρωση κερδών με επίκεντρο τις τράπεζες

Με τον γαλλικό CAC να υποχωρεί σε ποσοστό άνω του 1% και τον γερμανικό DAX να εναλλάσσει πρόσημο, η Λεωφόρος Αθηνών κινείται στην έναρξη της εβδομάδας επιφυλακτικά.

Upd. 14:22

Με τον γαλλικό CAC να υποχωρεί νωρίτερα σε ποσοστό περί του 2% στο Παρίσι, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Γάλλου Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, και με τον γερμανικό DAX να εναλλάσει πρόσημο, η Λεωφόρος Αθηνών κινείται στην έναρξη της εβδομάδας επιφυλακτικά.

Οι επενδυτές κατοχυρώνουν μέρος των κερδών της προηγούμενης εβδομάδας, ειδικά στις τράπεζες που πρωταγωνίστησαν, ενώ δε λείπουν και επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μη τραπεζικά blue chips, όπως στις ElvalHalcor και Viohalco που ξεχωρίζουν στον FTSE Large Cap. με κέρδη 3,92% και 1,28% αντίστοιχα.

Από την εγχώρια επικαιρότητα, ξεχωρίζει η έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε, σε έξι εβδομάδες από σήμερα το τοπίο για αυτό το σημαντικό deal θα ξεκαθαρίσει, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης.

Σύμφωνα με τη Fast Finance, «την Τρίτη πιθανότατα θα έχουμε την ένταξη του ΧΑ στις αναπτυγμένες αγορές από τον FTSE RUSSELL», που είναι και «ο πιθανός λόγος που έχουμε τόσο καλή εικόνα στην αγορά και ιδιαίτερα στον τραπεζικό».

Το ενδιαφέρον, εντός συνόρων, στρέφεται και στις πολιτικές εξελίξεις, στη διαφαινόμενη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα και στις προοπτικές αλλαγής συσχετισμών με ορίζοντα τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Εκτός συνόρων, πέραν της Γαλλίας που επιστρέφει σε περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, το βλέμμα στρέφεται και στην Αίγυπτο, εκεί όπου οι διαπραγματευτικές ομάδες των εμπλεκομένων καλούνται να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες για ομαλοποίηση στη Μέση Ανατολή.

«Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το κλείσιμο του έτους, με τους διαχειριστές να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να κλείσουν τέλος Νοεμβρίου βιβλία», σημειώνει η Fast Finance, επισημαίνοντας ότι «η αγορά συνεχίζει να είναι πολλών ταχυτήτων, μιας και η κίνηση του ΓΔ δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο της αγοράς, με τους ξένους να κινούνται ανά κλάδο ή ακόμα καλύτερα ανά τίτλο, είτε μειώνοντας είτε αυξάνοντας θέση».

Λίγο πριν τις 14:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.051,26 μονάδες με απώλειες 1,23%. Τεχνικά, όπως εξηγεί η Fast Finance, η διάσπαση των 2.070 μονάδων «έδωσε νέο αγοραστικό έναυσμα με την αγορά να στοχεύει και πάλι στα πρόσφατα υψηλά της και σε τιμές πάνω από το 2.100. Το σημαντικό είναι ότι το εβδομαδιαίο γράφημα συντήρησε την επιθετική του τάση, δείχνοντας ότι η αγορά έχει ακόμα σημαντικές προσδοκίες για το μέλλον. Το στοπ στην παρούσα είναι στις 2.019 μονάδες, ενώ το 2.050 είναι σημαντική κοντινή στήριξη».

Για τον δείκτη των τραπεζών, που επίσης κινείται πτωτικά, οι απώλειες διαμορφώνονται σε 1,58% στις 2.359,04 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του να καταγράφει απώλειες.

Στο σύνολο του ταμπλό 23 μετοχές ενισχύονται, έναντι 93 που υποχωρούν και 35 αμετάβλητων, με τζίρο που μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 97,73 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,198 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών.