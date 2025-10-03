Επ. Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στη δημόσια πρόταση της Euronext για EXAE

To πράσινο φως στην πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ από τη Euronext άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιβεβαιώνοντας το insider.gr.
H αρχική πρόταση της Euronext στην ΕΧΑΕ στα τέλη Ιουνίου, αποτιμούσε την εταιρεία σε 6,90 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία ανταλλαγής 21,029 μετοχές ΕΧΑΕ ανά μία νέα μετοχή Euronext, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της αγοράς στις 30 Ιουνίου 2025.
Στο τέλος Ιουλίου η Euronext επανήλθε με μια βελτιωμένη προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ. Η νέα πρόταση ήταν ότι 20 μετοχές της ΕΧΑΕ θα ανταλλάσσονται με 1 μετοχή της Euronext, σε αντίθεση με την αρχική προσφορά της 1ης Ιουλίου με αναλογία 21,029 προς 1.
Η εξαγορά του XA από το Euronaxt επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισ. ευρώ.
Η επιχειρούμενη εξαγορά προβλέπεται να δημιουργήσει συνέργειες ύψους 12 εκατ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2028.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1064η/3.10.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:
- Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «WHITETIP INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (LEI 549300KQA84140S15P29) ως προς την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών υπ’ αρ. 2 (εκτέλεση εντολών) και 4 (διαχείριση χαρτοφυλακίου) του Τμήματος Α΄ και της παρεπόμενης υπηρεσίας υπ’ αρ. 1 (φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών) του Τμήματος Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων υπ’ αρ. 1 έως 10 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.
- Την επιβολή προστίμου ύψους €3.000 στην εταιρεία «AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» (LEI:213800TB2E78VBL1WW50) για παράβαση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 6 της απόφασης 1/459/27.12.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2024 – 30.6.2024.
- Σε συνέχεια της υιοθέτησης του ν. 5193/2025 και αιτήματος της εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (LEI: 213800Q23BDHSW1OQT90), την μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4209/2013.