Νέο ρεκόρ δεκαετίας για τον τραπεζικό δείκτη του ΧΑ

Μετά από ένα εξαήμερο ανοδικό σερί και αθροιστικά κέρδη 6,4%, ο τραπεζικός δείκτης του ΧΑ «σκαρφάλωσε» την Παρασκευή σε νέα πολυετή υψηλά, απορροφώντας το 60% του ημερήσιου τζίρου.

Ο τραπεζικός κλάδος τις τελευταίες ημέρες δείχνει διατεθειμένος να πάρει την αγορά από το… χέρι και να την οδηγήσει σε ανοδική διαφυγή από τη ζώνη συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται για περισσότερο από έναν μήνα.

Οι μετοχές των τραπεζών παραμένουν ο αδιαμφησβήτητος πρωταγωνιστής σε επίπεδο συναλλακτικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας διακινήθηκε τζίρος 35,35 εκατ. ευρώ στη Eurobank, 32,39 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ, 28,65 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank και 21,55 εκατ. ευρώ στην Τρ. Πειραιώς. Οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών απορρόφησαν έτσι το 56% του ημερήσιου τζίρου.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της δυναμικής το αμέσως επόμενο διάστημα, και αν είναι ικανή να διαφοροποιήσει την πορεία του ΧΑ έναντι των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, όπως συνέβη την Παρασκευή και όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του τρέχοντος μήνα ανακοινώνουν αποτελέσματα εννεαμήνου οι Eurobank (30/10) και Τρ. Πειραιώς (31/10), και ακολουθούν οι ΕΤΕ (6/11) και Alpha Bank (7/11).

Με στήριξη από το αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και σε μη τραπεζικά blue chips, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε ανοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.088,41 μονάδες. Ολοκλήρωσε τελικά με κέρδη 0,95% στις 2.076,71 μονάδες, ενώ στο σύνολο της εβδομάδας «έγραψε» συνολική άνοδο 2,21%.

Ο δείκτης των τραπεζών πάτησε γκάζι έως τις 2.406,39 μονάδες ενδοσυνεδριακά (+2,94%), πριν κλείσει με κέρδη 2,54% στις 2.397,03 μονάδες, που αποτελεί το υψηλότερο κλείσιμο από τον Νοέμβριο του 2015. Σε επίπεδο εβδομάδας, τα συνολικά κέρδη του ΔΤΡ διαμορφώθηκαν σε 6,03%.

Στο σύνολο του ταμπλό 65 μετοχές ολοκλήρωσαν με κέρδη, 50 υποχώρησαν και 36 διατηρήθηκαν αμετάβλητες, με αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1,3:1.

Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 211,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,87 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η ΕΤΕ ξεχώρισε με άλμα 3,44% στα 13,23 ευρώ, όπως και η Eurobank που έκλεισε στο +3,26% στα 3,51 ευρώ. Ενισχυμένη 2,33% στα 8,80 ευρώ ακολούθησε η Optima, 2,29% στα 3,75 ευρώ η Alpha Bank και 2,12% στα 26,00 ευρώ η μετοχή της Motor Oil.

Κλείσιμο στα 36,60 ευρώ για τον τίτλο της Τιτάν (+1,95%), άνοδος 1,72% και νέα υψηλά για την Τρ. Πειραιώς στα 7,46 ευρώ, όπως και για τη Viohalco στα 7,80 ευρώ (+1,43%). Με κέρδη άνω του 1% έκλεισαν και οι Helleniq Energy (+1,32%) και Aegean (+1,20%), ενώ ενισχυμένες σε μικρότερο ποσοστό ακολούθησαν οι μετοχές των Lamda Development (+0,90%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,80%), ElvalHalcor (+0,69%), Cenergy (+0,62%), Σαράντης (+0,61%) και Aktor (+0,45%). Χωρίς μεταβολή στα 8,00 ευρώ το κλείσιμο της Τρ. Κύπρου.

Σε αρνητικό έδαφος, οι Coca-cola HBC και Metlen υποχώρησαν 1,54% και 1,46% αντίστοιχα, πτωτικά 1,36% κινήθηκε η ΕΥΔΑΠ, και ακολούθησαν με μικρότερες απώλειες οι μετοχές των ΔΕΗ (-0,77%), Jumbo (-0,75%), ΟΠΑΠ (-0,69%), ΟΤΕ (-0,19%) και ΔΑΑ (-0,10%).