Ευρωαγορές: Καθ' οδόν για κερδοφόρα εβδομάδα - Νέο ρεκόρ για τον Stoxx

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης βρίσκεται καθ' οδόν για κέρδη πάνω από 2% σε επίπεδο εβδομάδας.

Με θετικά πρόσημα και ρεκόρ κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ενώ οδεύουν για σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη καθώς εντείνονται οι προσδοκίες των επενδυτών για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ που αυξάνει την «όρεξη» των επενδυτών για ρίσκο.

Επίσης, οι επενδυτές παγκοσμίως συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ που βρίσκεται σε ισχύ για τρίτη μέρα.

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,49% στις 570,38 μονάδες, σε νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης βρίσκεται καθ' οδόν για κέρδη πάνω από 2% σε επίπεδο εβδομάδας. Επιπλέον, ο δείκτης Stoxx Europe 600 Technology βρίσκεται στο +4,9% αυτή την εβδομάδα, έχοντας ενισχυθεί 2,3% την Πέμπτη.

Ο δείκτης Eurostoxx 50 πρόσθεσε 0,27% στις 5.661 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX ενισχύεται 0,11% στις 24.464 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,32% στις 8.082 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά 0,68% στις 9.491 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB με +0,6% ανέρχεται στις 43.337 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,78% στις 15.627 μονάδες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στην Κοπεγχάγη και συζήτησαν την πιθανότητα δημιουργίας ενός drone wall για να αποτρέπουν ρωσικά αεροσκάφη από το να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο των κρατών της ΕΕ.

Στα μάκρο της ημέρας, ο κλάδος των υπηρεσιών της Ευρωζώνης κατέγραψε ανάπτυξη τον Σεπτέμβριο φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 8 μηνών. Παρά το γεγονός πως η επέκταση ήταν ήπια, με τις προσλήψεις προσωπικού να παραμένουν στάσιμες, σημειώθηκε ελαφριά βελτίωση στη ζήτηση.

Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI για τις υπηρεσίες που καταρτίζει της HCOB αυξήθηκε στις 51,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 50,5 τον Αύγουστο, σύμφωνα με την S&P Global. Πρόκειται για τον τέταρτο συναπτό μήνα που ο κλάδος σημειώνει ανάπτυξη καθώς βρίσκεται πάνω από το όριο του 50 που την διαχωρίζει από τη συρρίκνωση.

Από την άλλη, ο δείκτης τιμών παραγωγού στην Ευρωζώνη κατέγραψε πτώση 0,6% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σε μία ένδειξη αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων. Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Eurostat, σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού εμφάνισαν μείωση με ρυθμό 0,4% μετά την αύξηση κατά 0,6% τον Ιούλιο.

Μεγαλύτερη επίδραση στη μείωση του δείκτη τόσο σε ετήσιο όσο και μηνιαίο επίπεδο είχε η πτώση των τιμών της ενέργειας, κατά 4,1% από την ίδια περίοδο πέρυσι και κατά 1,3% από τον Ιούλιο.

Στη Γαλλία, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε απροσδόκητη πτώση τον Αύγουστο, ακόμα μία ένδειξη ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης ολοένα επιβραδύνεται, καθώς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με την αυξημένη πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα που επικρατεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Insee, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,7% σε σχέση με τον Ιούλιο, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα της Bloomberg ανέμεναν αύξηση 0,3%. Ο δείκτης της μεταποιητικής παραγωγής σημείωσε επίσης πτώση 0,7%.

Ασία

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τα ασιατικά χρηματιστήρια ενώ η μετοχή της ιαπωνικής Hitachi σημείωσε άλμα 9% αφότου ανακοίνωσε συνεργασία με την OpenAI για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και data center παγκοσμίως. Σημειώνεται ότι οι αγορές της Κίνας και της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 σκαρφάλωσε 1,85% στις 45.769 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix σημείωσε άνοδο 1,33%.

Στην Ιαπωνία, η ανεργία ανήλθε στο 2,6% τον Αύγουστο σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, έναντι 2,4% που αναμενόταν από τους αναλυτές.

Ο δείκτης υπεύθυνων αγορών στις υπηρεσίες που καταρτίσει η S&P Global Japan αυξήθηκε στις 53,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 53,1 μονάδες τον Αύγουστο, λόγω της ισχυρότερης εγχώριας ζήτησης εν μέσω της μείωσης των νέων εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε 0,46% στις 8.987 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,61% στις 27.120 μονάδες.

