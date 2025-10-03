Μειώθηκαν οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο

Πτώση 0,6% σε ετήσια βάση κατέγραψε τον Αύγουστο ο δείκτης τιμών παραγωγού στην Ευρωζώνη, σε μία ένδειξη αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Eurostat, σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού εμφάνισαν μείωση με ρυθμό 0,4% μετά την αύξηση κατά 0,6% τον Ιούλιο.

Μεγαλύτερη επίδραση στη μείωση του δείκτη τόσο σε ετήσιο όσο και μηνιαίο επίπεδο είχε η πτώση των τιμών της ενέργειας, κατά 4,1% από την ίδια περίοδο πέρυσι και κατά 1,3% από τον Ιούλιο.

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν με ρυθμό 0,2% σε ετήσια βάση και μειώθηκαν με ρυθμό 0,1% σε μηνιαία.

Σημειώνεται πως τον Ιούλιο, ο δείκτης τιμών παραγωγού στην Ευρωζώνη είχε ενισχυθεί κατά 0,2% σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο ΕΕ, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού μειώθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο. Η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση στις τιμές παραγωγού παρατηρήθηκε επίσης στις τιμές Ενέργειας, που μειώθηκαν κατά 1,4%, ακολουθούμενες από τις τιμές ενδιάμεσων αγαθών και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών, που υποχώρησαν κατά 0,1%. Αντίθετα, οι τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1% και παρέμειναν σταθερές για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά.