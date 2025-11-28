Ήπια ανοδικά η Wall Street - Σε πορεία για κέρδη στην εβδομάδα αλλά μηνιαίες απώλειες

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow σημειώνει άνοδο σχεδόν 3%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq ενισχύονται παραπάνω από 3% και 4% αντίστοιχα.

Τελευταία ενημέρωση 18:20

Ήπια ανοδικά κινούνται οι δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή μετά τον εορτασμό της Ημέρας των Ευχαριστιών, με πολλές μετοχές όμως να έχουν επηρεαστεί από τα προβλήματα που είχε νωρίτερα η αγορά μελλοντικών συμβολαίων, μετά από ένα τεχνικό πρόβλημα που προκλήθηκε από θέμα ψύξης σε κέντρο δεδομένων του Chicago Mercantile Exchange (CME). Το πρόβλημα είχε οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή των συναλλαγών στα χρηματιστήρια, προκαλώντας δυσλειτουργίες στις αγορές και καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,65% στις 47.734 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 προσθέτει 0,42% στις 6.841 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει κέρδη 0,38% στις 23.302 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow σημειώνει άνοδο σχεδόν 3%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq ενισχύονται παραπάνω από 3% και 4% αντίστοιχα.

Η Παρασκευή σηματοδοτεί επίσης την τελευταία ημέρα συναλλαγών του Νοεμβρίου. Σε επίπεδο μήνα, ο Dow και ο S&P 500 καταγράφουν μικρές απώλειες, ενώ και οι δύο δείκτες οδεύουν στο να «σπάσουν» το κερδοφόρο σερί έξι μηνών. Ο Nasdaq διολισθαίνει κατά 2%, ενώ βρίσκεται σε πορεία να τερματίσει μια άνοδο μια επταμηνιαία σερί άνοδο.

Η πτώση στις τεχνολογικές μετοχές, ιδίως αυτές που σχετίζονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, αποτέλεσαν «βαρίδι» για τους βασικούς δείκτες του χρηματιστηρίου, ενώ οι επενδυτικοί φόβοι γύρω από την «φούσκα» του AI και της αποτίμησης των μετοχών του τομέα συνεχίζουν να ταρακουνούν την αγορά.

Την Πέμπτη οι δείκτες κατέγραψαν την τέταρτη διαδοχική ημέρα κερδών. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,67%, ενώ ο S&P 500 έκλεισε με +0,69% και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,82%.

Στο επίκεντρο της προσοχή των επενδυτών βρίσκεται η διακοπή που προκλήθηκε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης νωρίτερα στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η Wall Street επιστρέφει από τις διακοπές της ημέρας των Ευχαριστιών για μια «κοντή» συνεδρίαση. Ιστορικά, οι όγκοι συναλλαγών την ημέρα μετά το Thanksgiving είναι χαμηλότεροι από τον μέσο όρο, πράγμα που σημαίνει ότι οι κινήσεις των τιμών μπορεί να είναι πιο έντονες.