Προϋπολογισμός 2026: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Οι τοποθετήσεις των ειδικών εισηγητών και των βουλευτών των κομμάτων.

Με τις τοποθετήσεις των ειδικών εισηγητών των κομμάτων και βουλευτών ολοκληρώθηκε η συζήτηση του Προϋπολογισμό για το 2026 στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ Ξενοφών Μπαραλιάκος τόνισε πως ο προϋπολογισμός του 2026 «δεν αποτελεί μια τυπική δημοσιονομική άσκηση, αλλά αποτελεί μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Να στηριχθούν τα εισοδήματα του συνόλου των νοικοκυριών και να δοθεί προτεραιότητα εκεί όπου η ανάγκη είναι πιο εμφανής και πιο πιεστική. Όπως στους νέους, για παράδειγμα, που παράγουν και θέλουν να μείνουν στη χώρα τους, τις οικογένειες με παιδιά, στους συνταξιούχους που συνέβαλαν στην πορεία της χώρας, στη μεσαία τάξη. Επιβραβεύεται η εργασία με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και δικαιότερη κατανομή των βαρών και ενδυναμώνεται, ουσιαστικά, η περιφέρεια και οι ακριτικές περιοχές».

Επισήμανε πως «η χώρα παραμένει σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης, η ελληνική οικονομία εισέρχεται στο 2026 με δυναμική που ξεχωρίζει στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ως προς τη δημοσιονομική και πολιτική τους σταθερότητα».

Ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε πως «ο προϋπολογισμός του 2026 περιλαμβάνει νέα μέτρα ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως εξαγγέλθηκε, άλλωστε, από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και θα εφαρμοστούν από 1.1.2026, αλλά και μόνιμα μέτρα ή παροχές ύψους 1,14 δισεκατομμυρίων ευρώ, που εφαρμόστηκαν το 2025 χωρίς να έχουν προβλεφθεί, όπως για παράδειγμα η επιστροφή του ενοικίου και η ενίσχυση 250 ευρώ στους συνταξιούχους, που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και εντάσσονται θεσμικά, για πρώτη φορά, στον προϋπολογισμό». Ο κ. Μπαραλιάκος ανέφερε ότι «πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται μια ουσιαστική αλλαγή. Η μετάβαση από αποσπασματικές αλλά στοχευμένες ενισχύσεις, σε μόνιμες, σταθερές, προβλέψιμες παροχές, για όλα τα νοικοκυριά, μέχρι το πιο μικρό χωριό της περιφέρειας».

Ο ειδικός εισηγητής της πλειοψηφίας είπε πως «η Ελλάδα προβλέπεται να παρουσιάσει και το 2026 πραγματική μεγέθυνση, σημαντικότερη υψηλούς από το μέσο όρο της ευρωζώνης, το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 248,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 στα 260 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, ο πληθωρισμός συνεχίζει την αποκλιμάκωσή του από 2,6% σε 2,2% αλλά η καρδιά, όμως, του προϋπολογισμού για το 2026 είναι η φορολογική μεταρρύθμιση, που ενισχύει με άμεσο και έμμεσο τρόπο όλους τους πολίτες της χώρας μας.

Έτσι, λοιπόν, μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές για δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και νέους. Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοσθούν από το 2026, περιλαμβάνουν μια σειρά από φορολογικές και μισθολογικές μεταρρυθμίσεις, με κύριο στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών, ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επαρχίας και των ακριτικών νησιών, που κρατούν ζωντανή την εθνική συνοχή».

Αναλύοντας τα οικονομικά μεγέθη και τα θετικά μέτρα που προβλέπει ο προϋπολογισμός, ο κ. Μπαραλιάκος κατέληξε λέγοντας ότι «όλα τα παραπάνω συνθέτουν έναν Προϋπολογισμό κοινωνικό, αναπτυξιακό και δίκαιο. Έναν Προϋπολογισμό, που στηρίζει τα νοικοκυριά, απαντά στο δημογραφικό, συγκρατεί το κόστος ζωής, ενισχύει την περιφέρεια, προσελκύει επενδύσεις και δημιουργεί προοπτική. Συνθέτουμε έναν Προϋπολογισμό, που κοιτάζει μπροστά στην Ελλάδα του 2030, μια χώρα που παράγει περισσότερο, ζει καλύτερα, μοιράζει δικαιότερα και στηρίζει όσους έχουν πραγματικά ανάγκη».

Η ειδική εισηγήτρια της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα τόνισε πως «η ανάπτυξη είναι το μεγαλύτερο εφόδιο της χώρας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού». Επισήμανε πως η οικονομική σταθερότητα δεν είναι δεδομένη, αλλά αποτελεί το «μεγαλύτερο εφόδιο» της χώρας για να αντιμετωπίσει τη σημαντικότερη εθνική πρόκληση: το δημογραφικό και την ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας. Η κ. Συρεγγέλα επισήμανε πώς το 2025 υλοποιείται το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων 15 ετών, με δαπάνες 14,6 δισ. ευρώ και αύξηση 9,7%. Το 2026 αυξάνεται περαιτέρω κατά 14,5%. Οι πόροι κατευθύνονται σε περιβάλλον, κοινωνική συνοχή, ενέργεια, υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό και πολιτική προστασία. Μίλησε παράλληλα για τα έργα που προβλέπονται το 2026: την ανάπλαση της ΔΕΘ, την καταγραφή 36.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ και αξιοποίηση 1.000, την αναβάθμιση αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και την ενεργοποίηση του Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών.

Η βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι ο Προϋπολογισμός 2026 στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια με καλύτερες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, ψηφιακές και υγειονομικές υποδομές, ενίσχυση εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων, μέτρα για νέες και απομακρυσμένες περιοχές και κατέληξε λέγοντας πως «η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη μόνο από ανάπτυξη, έχει ανάγκη από παιδιά, νέες οικογένειες και ζωντανές κοινότητες» και «ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά για τη νέα γενιά και για την Ελλάδα του αύριο».

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας και βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Σταϊκούρας επισήμανε πως ο Προϋπολογισμός αυτός καταρτίστηκε, συζητείται και θα υλοποιηθεί σε μια περίοδο αυξημένων αβεβαιοτήτων. Αποτελεί έναν θεσμικό χάρτη πορείας που εδράζεται στη σοβαρότητα, τη μετριοπάθεια και τη συνέπεια, «δεν πρόκειται για μια απλή ποσοτική καταγραφή, αλλά για συλλογική επιλογή σταθερότητας και προόδου μιας διαδρομής επτά ετών που στοχεύει σε μια οικονομία ανθεκτική, αναπτυσσόμενη και κοινωνικά δίκαιη».

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι «Προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί καθαρή επιλογή του δρόμου της ευθύνης». Αναλύοντας τα οικονομικά δεδομένα, επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη για έκτο συναπτό έτος, με πραγματικό ΑΕΠ στο υψηλότερο σημείο από το 2010. Η ανάπτυξη, όπως είπε, «είναι ποιοτικά αναβαθμισμένη», καθώς στηρίζεται όλο και περισσότερο στις επενδύσεις, στις εξαγωγές και στην αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου. Παράλληλα, η δημοσιονομική σταθερότητα παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της προόδου, καθώς η χώρα συγκαταλέγεται πλέον στις πιο αξιόπιστες δημοσιονομικά οικονομίες της Ευρωζώνης, ακόμη και μέσα σε διαδοχικές κρίσεις. Υπογράμμισε ότι η πολιτική μειώσεων φόρων που εφαρμόζεται από το 2019 έχει ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική. Οι αυξήσεις στον κατώτατο και τον μέσο μισθό, καθώς και η διαρκής ενίσχυση των συντάξεων, διαμορφώνουν ένα «μίγμα οικονομικής πολιτικής που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο» και έδωσε έμφαση στη συνεχή και διαρθρωτική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, λέγοντας πως «με σοβαρότητα, συνέπεια και συλλογική προσπάθεια, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να προοδεύει, να στηρίζει την κοινωνία, να ενισχύει την οικονομία και να ισχυροποιεί τη χώρα»

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Η ειδική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Χριστίνα Σταρακά, υποστήριξε ότι αυτός είναι ένας «Προϋπολογισμός ανάπτυξης για τους λίγους και ακρίβειας και ανασφάλειας για τους πολλούς». Ο Προϋπολογισμός 2026 είπε «είναι ο έβδομος και -ελπίζουμε- τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη». Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι υπάρχει «ένα βαθύ επενδυτικό κενό που, με τους σημερινούς ρυθμούς, θα χρειαστούν 26 χρόνια για να καλυφθεί», σημειώνοντας ότι η οικοδομική έκρηξη αφορά κατοικίες που «δεν χτίζονται για τους Έλληνες», αφού 7 στα 10 νέα ακίνητα αγοράζονται από επενδυτές τρίτων χωρών. «Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Είναι αφελληνισμός». Η κ. Σταρακά αναφέρθηκε και στη δημόσια περιουσία μιλώντας για «ξεπούλημα χωρίς όφελος για το χρέος μέσω του Υπερταμείου και του ΤΑΙΠΕΔ».

Η ειδική εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε έμφαση στην ακρίβεια λέγοντα ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκαλούν σοκ καθώς καταγράφουν αυξήσεις 39% στα τρόφιμα, 48% στο ρεύμα, έως 50% στα ενοίκια, 68% στην παιδική ένδυση. Αυτές οι αυξήσεις είπε «οποιαδήποτε αύξηση μισθών και συντάξεων την εξαφανίζουν».

Τις φορολογικές μειώσεις τις χαρακτήρισε «κοροϊδία» καθώς όπως υποστήριξε «η συνολική φορολογική επιβάρυνση έχει αυξηθεί κατά 42% από το 2019». Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι «τα ελληνικά νοικοκυριά είναι τα μόνα στην ΕΕ με χαμηλότερο πραγματικό εισόδημα από το 2010, ενώ 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι νιώθουν φτωχοί» και πρόσθεσε πως «ο ελληνικός λαός δεν ζητά πολλά - ζητά τα αυτονόητα: να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, να πληρώνει το ρεύμα και το σούπερ μάρκετ χωρίς φόβο, να στεγάζει τα παιδιά του. Αυτός ο Προϋπολογισμός δεν δίνει απαντήσεις. Δίνει μόνο υποσχέσεις στους λίγους και λογαριασμούς στους πολλούς», είπε χαρακτηριστικά».

Η κ. Σταρακά κατέληξε λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε πολιτικές που αναπαράγουν την ακρίβεια και την ανασφάλεια. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για έναν Προϋπολογισμό που επιστρέφει την αξιοπρέπεια στην κοινωνία, ενισχύει την παραγωγή και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Γιατί η Ελλάδα δεν ανήκει στους "μνηστήρες" της ακρίβειας και των συμφερόντων - ανήκει στους ανθρώπους της».

Ο ειδικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης, από τη δική του πλευρά υποστήριξε πως «ο Προϋπολογισμός της κυβέρνησης διαβρώνει το κοινωνικό κράτος». Πίσω από τις κυβερνητικές εξαγγελίες ότι είναι Προϋπολογισμός «σταθερότητας και φιλοκοινωνικής πολιτικής» η πραγματικότητα που ζει ο πολίτης έξω από αυτή την αίθουσα είναι αμείλικτη: Δεν ζει καλύτερα. Δεν ανασαίνει ευκολότερα. Δεν βλέπει προοπτική. Ο παρών προϋπολογισμός είπε «δεν ενισχύει το κοινωνικό κράτος. Το διαβρώνει. Και μαζί του διαβρώνει την κοινωνική συνοχή, τις ευκαιρίες της νέας γενιάς και την ανάπτυξη της χώρας».

Ο κ. Χρηστίδης είπε πως η Ελλάδα είναι ουραγός στις κοινωνικές δαπάνες, ειδικότερα «είμαστε τελευταίοι στη στεγαστική δαπάνη. Είμαστε 9η χώρα από το τέλος στη δαπάνη Υγείας. Έχουμε την 4η χαμηλότερη δαπάνη στην εκπαίδευση. Είμαστε στην 3η χειρότερη θέση όσον αφορά τη στήριξη οικογενειών με παιδιά, ενώ η δημογραφική βόμβα έχει ήδη σκάσει. Είμαστε πολύ κάτω από τον μέσο όρο στη στήριξη των ανέργων. Και αυτά δείχνουν ότι έχουμε μια δομική αποσάθρωση του κοινωνικού κράτους».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ανάπτυξη ανέφερε πως «μιλάμε για επενδύσεις. Αλλά κάνουμε πως δεν βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο». Αυτό που χρειάζεται ανέφερε ο κ. Χρηστίδης «είναι ένα σχέδιο με θάρρος», «ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο για τη χώρα. Ένα μοντέλο που το ΠΑΣΟΚ το έχει προτείνει. Ένα μοντέλο που να ασχολείται με τα μείζονα ζητήματα του κράτους, με την ευημερία των πολιτών, με την ποιότητα της ζωής τους». Κατέληξε δε λέγοντας ότι για αυτά «χρειάζεται πολιτική βούληση. Και αυτή, η κυβέρνηση της ΝΔ σε έξι χρόνια, δεν την έδειξε. Χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να τη φέρει».

Ο ειδικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μπιάγκης, ανέφερε ότι ο Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί την επιτομή ενός άδικου φορολογικού συστήματος, καθώς στηρίζεται υπέρμετρα στην έμμεση φορολογία και ιδιαίτερα στον ΦΠΑ, σε βάρος των ασθενέστερων νοικοκυριών. Ο βουλευτής ανέφερε πως η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στη σχέση έμμεσων-άμεσων φόρων, ενώ η κυβέρνηση αξιοποίησε τον πληθωρισμό για να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα, κυρίως μέσω ΦΠΑ, ενώ παράλληλα δεν προχώρησε σε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, αναιρώντας ουσιαστικά τις όποιες περιορισμένες ονομαστικές αυξήσεις εισοδημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην άνιση μεταχείριση των κατοίκων των νησιών του Ιονίου, όπως των Διαπόντιων Νήσων, αναφορικά με την μη εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ κατά 30%, όπως ισχύει αντίστοιχα σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Ο κ. Μπιάγκης είπε ότι η Ελλάδα έχει την ανάγκη αναδιάρθρωσης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με δίκαιο φορολογικό σύστημα, μετρήσιμους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες και με σαφή προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφέρειας.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο ειδικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, απέρριψε τον Προϋπολογισμό του 2026 μιλώντας για «Προϋπολογισμό ακρίβειας, αισχροκέρδειας και διαρκούς αποτυχίας προβλέψεων». Ο κ. Μαμουλάκης, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση ανέφερε πως «ο Προϋπολογισμός αυτός είναι ο έβδομος και τελευταίος της ΝΔ, είναι το προϊόν μιας επταετίας αποτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, υπερφορολόγησης μέσω ΦΠΑ και διαρκούς ακρίβειας.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «παρά τους 100 δισ. ευρώ διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους την τελευταία επταετία, το κοινωνικό αποτύπωμα παραμένει πενιχρό, με τη χώρα μας να καταγράφει τη μεγαλύτερη συρρίκνωση κοινωνικών δαπανών στην ΕΕ και τους πραγματικούς μισθούς να μειώνονται». Τόνισε ότι «η κυβέρνηση χρηματοδοτεί τον προϋπολογισμό από την ακρίβεια και την κατανάλωση, ενώ αρνείται να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και να στηρίξει ουσιαστικά νοικοκυριά και εργαζόμενους».

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συστηματική, όπως είπε, «αποτυχία των κυβερνητικών προβλέψεων για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, γεγονός που υπονομεύει πλήρως την αξιοπιστία του οικονομικού αφηγήματος της ΝΔ». Ο ειδικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων επισήμανε ότι «η Ελλάδα παραμένει προτελευταία στην ΕΕ σε επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, με την όποια αύξηση να προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τον κλάδο των κατασκευών και όχι από παραγωγικές επενδύσεις». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεράρχης Οικονομικών υπογράμμισε ότι η μονομερής εξάρτηση από το real estate και ο αδύναμος εξαγωγικός προσανατολισμός εκθέτουν τη χώρα μας σε νέους οικονομικούς κινδύνους και κατέληξε ότι τονίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτάσσει μια στρατηγική για την παραγωγική ανασύνταξη, την επαναβιομηχάνιση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας».

ΚΚΕ

Ο ειδικός εισηγητής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς υποστήριξε ότι «η κοινή συνισταμένη όλων των κομμάτων είναι να υπάρχει μόνιμος "κόφτης" στις λαϊκές ανάγκες στους Προϋπολογισμούς τους, όπως είναι και αυτό». Υποστήριξε ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 φέρνει νέα βάρη για τον λαό, ενώ δίνει νέα προνόμια και ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Η τήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, στην οποία συμφωνούν όλα τα κόμματα τελικά «αποτελεί τον μόνιμο κόφτη των κονδυλίων για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών».

Αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες ανέφερε ότι «η κυβέρνηση για δώσει 30 δισ. ευρώ για τις πολεμικές δαπάνες, κλέβει από το στέρημα του λαού, μέσω των φορολογικών εσόδων που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ», ενώ, όπως παρατήρησε, «οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα δώσουν μόλις 3,5 δισ. ευρώ για την ίδια χρονιά». Η κυβέρνηση, ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ, «στον λαό υπόσχεται ψίχουλα, με το περιβόητο καλάθι της ΔΕΘ για να δικαιολογήσει τη μεγάλη σφαγή με τα ματωμένα πλεονάσματα» και για να προσαρμόσει ακόμα περισσότερο την οικονομία της χώρας στις τωρινές απαιτήσεις της αστικής τάξης, δηλαδή στις συνθήκες της πολεμικής οικονομίας, με την Ελλάδα να είναι χειροπόδαρα δεμένη στο ευρωατλαντικό ιμπεριαλιστικό μπλοκ».

Ο κ. Μεταξάς παράλληλα κατήγγειλε και τα άλλα αστικά κόμματα ότι επιχειρούν να μετατρέψουν τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό σε τεχνική και λογιστική κουβέντα, στο πλαίσιο της διαχείρισης μιας δεδομένης κατάστασης με τις λεγόμενες κοστολογημένες προτάσεις. «Επί της ουσίας» είπε «η προσπάθειά σας είναι να περάσετε στο λαό την πεποίθηση πως αν θέλει να ικανοποιήσει κάποια βασική του ανάγκη θα πρέπει να στερηθεί κάποια άλλη. Πώς αν θέλει Υγεία θα πρέπει να στερηθεί Παιδείας. Αν θέλει να πληρώνει λιγότερο φόρο, θα πρέπει να βρει το αντίστοιχο ισοδύναμο για να καλύψει την απώλεια και ούτω καθεξής», ενώ «την ίδια ώρα, τα καλάθια για τους επιχειρηματικούς ομίλους» μεγαλώνουν. Αναφέρθηκε δε σε μια σειρά από δείκτες που αφορούν επενδύσεις. Ο βουλευτής του ΚΚΕ, επίσης αναφέρθηκε σε ελλείψεις προσωπικού σε τομείς για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, στις πολιτικές για την αγροτική οικονομία, ενώ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τόνισε ότι αυτό που αποδεικνύεται για άλλη μία φορά είναι ότι «για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, δυναμώνοντας τη σύγκρουση με τη στρατηγική που τσακίζει τις ανάγκες του. Ο μόνος δρόμος για να καταφέρει ο εργαζόμενος, ο αγροτοκτηνοτρόφος, ο επαγγελματίας να ικανοποιήσει τις ανάγκες του είναι να πάρει στα χέρια του τον πλούτο που του κλέβουν».

Κατέληξε δε λέγοντας ότι «το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά, διαθέτει όλες του τις δυνάμεις για να οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του, να βάλουν οι άνθρωποι του μόχθου τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις. Η ίδια ιστορία, εξάλλου, έχει αποδείξει ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό όταν βαδίζει αποφασιστικά στο δρόμο της ανατροπής».

Νέα Αριστερά

Ο ειδικός εισηγητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος σχολίασε πως «η Κυβέρνηση μιλάει για έναν "Προϋπολογισμό σταθερότητας" κάτι δηλαδή που με λίγα λόγια μας λέει ότι όποιος μόνο πέρασε καλά το 2025 θα περάσει καλά και το 2026».

Το ερώτημα στο οποίο ο κ. Τζανακόπουλος κάλεσε όλους να απαντήσουν είναι «εάν η χώρα πάει καλύτερα ή όχι;» και πρόσθεσε ότι, όπως καταγράφεται, «το 70% θεωρεί ότι πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Κάτι που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι οι υλικοί τους όροι ζωής χειροτερεύουν. Ο βουλευτής υποστήριξε ότι από την κοινωνία των 2/3 της δεκαετίας του 1990- 2000 σήμερα έχουμε να κάνουμε με μια κοινωνία του 1/5 που επιδιώκει να εκπροσωπήσει πολιτικά η ΝΔ.

Ο κ. Τζανακόπουλος εστιάζοντας σε δύο βασικά μακροοικονομικά στοιχειά που είναι η ανάπτυξη και τα πρωτογενή πλεονάσματα, ανέφερε ότι ακόμα και με τα ευνοϊκότερα συνέρια και εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία, με αυτούς τους ρυθμούς θα συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε 37 χρόνια. Υποστήριξε ότι καμία από τις προβλέψεις του κ. Μητσοτάκη από το 2019 για ανάπτυξη δεν επιβεβαιώθηκε. Ο μέσος όρος ανάπτυξης της περιόδου 2020-2025 ήταν 1,8%, είναι ακριβώς -με ελάχιστη στατιστικού χαρακτήρα απόκλιση- αυτό που προβλεπόταν στις βασικές προβλέψεις της μελέτης της βιωσιμότητας του Χρέους κάτι που σημαίνει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «έχει κάνει μια τρύπα στο νερό».

Για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ο κ. Τζανάκοπουλος είπε ότι ο στόχος του 2025 ήταν 2,8% με πρόβλεψη 3,7% που σημαίνει επιπλέον 2 δισ. ευρώ είναι στην τσέπη του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κ. Τζανακόπουλος εκτίμησε ότι συνολικά για τα έτη 2024 και 2025 το Υπουργείο θα έχει διακρατήσει ένα ποσό της τάξεως των 7-10 δισ. ευρώ και ρώτησε για ποιο λόγο γίνεται αυτό και τα χρήματα αυτά δεν διατίθενται σε κοινωνική πολιτική.

Στην εποχή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε υπήρχε υποκοστολόγηση των μέτρων από την πλευρά της τρόικας, τώρα δεν έχουμε μνημόνιο και το ότι πρέπει να διαπραγματευόμαστε την ισχύ των μέτρων αλλά τώρα είναι επιλογή και απόφαση της κυβέρνησης να στερεί πόρους και από την ανάπτυξη και από τα λαϊκά νοικοκυριά.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, υποστήριξε ότι «ο μέσος πραγματικός μισθός την εξαετία έχει μειωθεί κατά 1,1%, ενώ η πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας έχει αυξηθεί κατά 1,2%. Είμαστε τελευταίοι σε δύναμη μισθού κάτω και από τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε την χειρότερη σχέση σε όλη την ΕΕ άμεσων-έμμεσων φόρων με τάση επιδείνωσης. Έχουμε την χειρότερη σχέση μεταξύ μισθών - Ανωνύμων Εταιρειών σε επιβάρυνση βαρών σ' όλη την Ευρώπη, για αυτό έχουμε ρεκόρ κερδών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο (600%) και το 70% της κοινωνίας να μην μπορεί να βγάλει το μήνα. Υγεία, Παιδεία ο προϋπολογισμός μένει στο ίδια ποσά με το 2025». «Και αυτά είναι στρατηγική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας», είπε ο βουλευτής και συμπλήρωσε: «Χρειάζεται άλλο πολιτικό σχέδιο, άλλος προσανατολισμός και λογική, με τις εργαζόμενες τάξεις στο επίκεντρο».

Ελληνική Λύση

Ο ειδικός εισηγητής της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος, είπε ότι η πρόταση του κόμματός του για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού είναι το φορολογικό μας μοντέλο να στηρίζεται στο σύστημα εσόδων/εξόδων με οριζόντιο συντελεστή 15%, έχοντας ήδη εκπονήσει μελέτη με τα αποτελέσματα του. Στην εκπόνηση ενός σωστού Ισολογισμού του Κράτους. Στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στο δημόσιο . Στην επίσης άμεση ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Θα πρέπει να καταργηθούν όλα τα τεκμήρια, η προκαταβολή φόρου και η τοκογλυφική προσαύξηση του 15%, στις καθυστερήσεις πληρωμών του δημοσίου. Πράγματα που δεν κάνει ο Προϋπολογισμός της Κυβέρνησης και είναι εντελώς αναξιόπιστος, όπως άλλωστε και ο προηγούμενος. Ο κ. Φωτόπουλος αναλύοντας μια σειρά από δείκτες και επιδόσεις της οικονομίας κατέληξε λέγοντας πως «όπως έχουμε πει επανειλημμένα, δεν χρεοκοπεί η χώρα - αλλά οι Πολίτες της που ζουν σε ένα αποτυχημένο Κράτος, με τη διεθνή σημασία της λέξης.»

«Νίκη»

Ο ειδικός εισηγητής της «Νίκης», Σπύρος Τσιρώνης, είπε πως «βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε έναν νέο Προϋπολογισμό με σφραγίδα κυβέρνησης Μητσοτάκη με ανακυκλώσιμες εξαγγελίες σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια οι οποίες όμως υπονομεύουν την αξιοπιστία και ενισχύουν την αίσθηση, ακριβώς, ότι πρόκειται για μια επικοινωνιακή διαχείριση αντί για μια ουσιαστική πολιτική».

Η προβολή ισχυρής ανάπτυξης, είπε ο βουλευτής της «Νίκης», «συγκρούεται με τα πραγματικά στοιχεία. Το πραγματικό ΑΕΠ παραμένει κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα, ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει αντλήσει πάνω από 40 δισ. ευρώ δανείων. Αυτό καταδεικνύει αδυναμία μετατροπής του δανεισμού σε μια βιώσιμη παραγωγική δύναμη». Υποστήριξε ότι «ο λεγόμενος δημοσιονομικός χώρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αμυντικές δαπάνες συνεπάγεται εκτροπή πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε μη παραγωγικούς σκοπούς», « η στεγαστική πολιτική είναι πρακτικά ανύπαρκτη, «οι αυξήσεις μισθών που προβάλλονται δεν καλύπτουν τον σωρευμένο πληθωρισμό μεταξύ 2019 και 2024, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να είναι πλέον χαμηλότερη και από αυτή της Βουλγαρίας».

Ανέφερε επίσης πως «τα πρωτογενή πλεονάσματα παρουσιάζονται ως δημοσιονομική επιτυχία. Αλλά βάσει μνημονιακών δεσμεύσεων από το 2018 κατευθύνονται κατά 90% στην αποπληρωμή του χρέους και μόνο 10% μπορούν να αναδιανεμηθούν», «το Ταμείο Ανάκαμψης έχει λειτουργήσει, κυρίως, ως εργαλείο ενίσχυσης μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και πολυεθνικών», «οι φοροελαφρύνσεις του Προϋπολογισμού εξουδετερώνονται από άλλα κρυφά και επαχθή φοροεισπρακτικά μέτρα, όπως η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και η επιβολή των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης στους αυτοαπασχολούμενους με ακόμη πιο επαχθείς όρους».

Ο κ. Τσιρώνης εστιάζοντας στην φορολογικής πολιτική, είπε ότι «σε αντίθεση με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί φοροελαφρύνσεων, ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, προβλέπει περαιτέρω αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα κληθούν να πληρώσουν το 2026 πάνω από 9 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 350.000 εταιρείες, θα φτάσει τα 73,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν από 5 έως και 8 δισ. ευρώ κάθε μήνα, για την εξόφληση άμεσων και έμμεσων φόρων που θα τους επιβάλουν το Υπουργείο των Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

Ο ειδικός εισηγητής της «Νίκης» κατέληξε λέγοντας πως «η κυβέρνηση κοροϊδέψετε ξανά τον ελληνικό λαό για έκτη συνεχόμενη χρονιά», «δεν κάνει τίποτα ουσιαστικά για την πάταξη της ακρίβειας αντίθετα την βλέπετε ως πυλώνα εσόδων μέσω ΦΠΑ […] Το μόνο που κάνετε είναι επικοινωνιακά τρικ αλλά και αυτά για την κυβέρνηση του πριν του τέλους του 3ου έτους της δεύτερης διακυβέρνησης σας τελειώνουν».

Πλεύση Ελευθερίας

Η ειδική εισηγήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου, από την πλευρά της υποστήριξε ότι «ο Προϋπολογισμός 2026 παρουσιάζεται ως σταθερός, κοινωνικός και μεταρρυθμιστικός. Όμως όταν εξετάσει κανείς όλα τα συνοδευτικά έγγραφα βλέπει κάτι τελείως διαφορετικό. Έναν προϋπολογισμό που μετρά δαπάνες αλλά δεν μετρά αποτελέσματα. Έναν προϋπολογισμό επιδόσεων που δεν περιλαμβάνει επιδόσεις. Η συζήτηση λοιπόν δεν μπορεί να είναι τυπική, πρέπει να είναι ουσιαστική. Οι πολίτες έχουν πληρώσει έναν ακριβό προϋπολογισμό και η κυβέρνηση δεν δείχνει το αποτέλεσμα».

Η βουλευτής σημείωσε πως οι πολίτες «κλήθηκαν να πληρώσουν φόρους 188,29 δισ. ευρώ. Το κράτος εισέπραξε καθαρά 60,9 δισ.. Η διαφορά είναι τεράστια και έχει άμεση πολιτική σημασία. Το συνολικό βάρος που φορτώνεται κάθε χρόνο στην κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερο από το έσοδο που τελικά αποκομίζει το κράτος». Η βουλευτής υποστήριξε ότι η βασική αιτία της αύξησης των εσόδων του ΦΠΑ δεν είναι τα συστήματα για την εισπραξιμότητά του αλλά οι αυξήσεις των τιμών. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση φορολογεί βαριά την κατανάλωση και το βάρος πέφτει στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Η κ. Καραγεωργοπούλου σχετικά με τις κοινωνικές δαπάνες και την καθημερινότητα των πολιτών, ανέφερε ότι «για «την Υγεία, την Παιδεία, την Κοινωνική Συνοχή δεν υπάρχει ούτε ένας ενιαίος Συστημικός Μετρήσιμος Δείκτης αποτελέσματος που να δείχνει τι είδους υπηρεσία λαμβάνει ο πολίτης. Υπάρχουν μόνο αποσπασματικοί Δείκτες, σε επιμέρους φορείς, όχι Δείκτες για το ίδιο το υπουργείο. Και φυσικά, στον Προϋπολογισμό Επιδόσεων δεν υπάρχει και κανένας Δείκτης Στέγασης».

Η βουλευτής είπε ότι «εάν και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι το μεγάλο θέμα είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι πρώτο, ο Προϋπολογισμός του 2026 αυτό δεν το αντανακλά ως προτεραιότητα […] Όταν δούμε την Εισηγητική Έκθεση, δηλαδή, το επίσημο κείμενο του Υπουργείου Οικονομικών, η απάντηση είναι ξεκάθαρη, ότι δεν την αντανακλά».

«Η κυβέρνηση για να επικαλεσθεί μισθολογικές αυξήσεις τις συγκρίνει με το 2019, όταν οι μισθοί αυξάνονται ονομαστικά, οι τιμές αυξάνονται γρηγορότερα, άρα, το πραγματικό εισόδημα δεν ενισχύεται, αλλά μειώνεται», τόνισε ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε πως «η παραγωγικότητα παραμένει στάσιμη και αυτό δεν το αναφέρετε πουθενά. Η εξαγωγική υστέρηση συνεχίζεται και η Εισηγητική επίσης δεν το λέει πουθενά […] Τα μέτρα που αποκαλείτε “παρεμβάσεις για το στεγαστικό”, δεν έχουν κανένα αποτελέσματα για το πραγματικό στεγαστικό κόστος των πολιτών».

Κατέληξε δε λέγοντας: «Έχουμε μέτρα, δεν έχουμε μετρήσεις, έχουμε δαπάνες, δεν έχουμε αποτελέσματα. Ο Προϋπολογισμός του 2026, ζητά περισσότερα από τους πολίτες και δίνει λιγότερα στη χώρα […] Πρόκειται, όχι για Προϋπολογισμό σταθερότητας, αλλά για Προϋπολογισμό ακινησίας και απόκρυψης πραγματικών μεγεθών και απέναντι σε αυτό, η δική μας ευθύνη είναι ξεκάθαρη. Να επιμείνουμε στη διαφάνεια, στη μετρήσιμη κοινωνική πολιτική και στη σαφή εικόνα των δημοσίων οικονομικών, ώστε ο Προϋπολογισμός να υπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ