Γυρίζει στο «πράσινο» η Wall Street - Αισιοδοξία για βραχύχρονο shutdown

Τελευταία ενημέρωση 18:49

Σε θετικό έδαφος γυρίζουν οι δείκτες της Wall Street την πρώτη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, καθώς το επενδυτικό κοινό «αποτινάζει» τους φόβους που προκλήθηκαν από το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης -αν και εξετάζουν τις επιπτώσεις που πιθανώς θα έχει στην οικονομία-, καθώς ενισχύεται η αισιόδοξη οπτική πως πρόκειται για μια βραχύχρονη κατάσταση.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν κατάφεραν να βρουν μια κοινή συνισταμένη σχετικά με τη συμφωνία χρηματοδότησης για την αποφυγή ενός κλεισίματος της κυβέρνησης, το οποίο εν τέλει προκλήθηκε. Έτσι, χωρίς την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διακόπτεται, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σοβαρά προβλήματα θα δημιουργηθούν στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και προγραμμάτων.

Η χρηματιστηριακή αγορά είχε βγει σχετικά «αλώβητη» από προηγούμενες διακοπές λειτουργίας της κυβέρνησης, αλλά αυτή τη φορά η κατάσταση μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη, δεδομένης της πληθώρας των οικονομικών παραγόντων που παίζουν ρόλο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 0,24% στις 46.509 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται κατά 0,12% και διαμορφώνεται στις 6.696 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει εξίσου κέρδη κατά 0,12% στις 22.687 μονάδες.

Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ καταγράφει πτώση για τέταρτη διαδοχική ημέρα κατά -0,02%.

Στο ταμπλό, οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου κινούνται καθοδικά: JPMorgan Chase (-1,1%), Citigroup (-1,7%), Wells Fargo (-1,4%), Goldman Sachs (-0,6%) και Morgan Stanley (-0,5%). Αντιθέτως, ανοδική πορεία ακολουθούν οι μετοχές τεχνολογικών γιγάντων, όπως η Nvidia (+0,2%) και η Oracle (+2,5%).

Την Τρίτη οι δείκτες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές του Σεπτεμβρίου και του γ' τριμήνου με κέρδη, κλείνοντας με το δεξί έναν μήνα που -αν και παραδοσιακά αδύναμος- χάρισε διαδοχικά ιστορικά υψηλά στην αμερικανική αγορά.

Τον Σεπτέμβριο, ο βιομηχανικός δείκτης πρόσθεσε περίπου 1%, ο S&P 500 πρόσθεσε περίπου 3%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε 5% υψηλότερα. Σε επίπεδο τριμήνου, ο Dow Jones ενισχύθηκε για 5ο διαδοχικό τρίμηνο, αυτή τη φορά κατά 4%, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 7%. Ακόμα καλύτερη επίδοση για τον Nasdaq, ο οποίος το διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου βρέθηκε 10% υψηλότερα.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Global Infrastructure Partners, θυγατρική της BlackRock, βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες εξαγορές υποδομών όλων των εποχών, εκείνη του αμερικανικού ομίλου AES έναντι 38 δισ. δολ., σύμφωνα με τους FInancial Times που επικαλούνται άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα. Η μετοχή της BlackRock υποχωρεί κατά 1,4%.

Επιπλέον, η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της OxyChem, πετροχημικής μονάδας της Occidental Petroleum, έναντι περίπου 10 δισ. δολ., όπως ανέφερε η Wall Street Journal την Τρίτη, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η συμφωνία, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη της Berkshire από το 2022 όταν αγόρασε την ασφαλιστική Alleghany για 11,6 δισ. δολ., θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός ημερών. Η μετοχή της χάνει 0,6%.

Στα μάκρο της ημέρας που ταλανίζουν σήμερα το επενδυτικό κοινό, οι θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο κατέγραψαν την μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δυόμισι ετών. Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας μισθοδοσίας ADP, η αμερικανική αγορά έχασε 32.000 μισθολόγια τον Σεπτέμβριο στο ιδιωτικό της τομέα, σημειώνοντας την μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2023. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 45.000 θέσεων εργασίας.

Τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν την ολοένα μεγαλύτερη αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, εντείνοντας τους φόβους των επενδυτών για την πορεία της, οι οποίοι ενισχύονται ακόμα περισσότερο από το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Επιπλέον, μικρή βελτίωση σημείωσε η μεταποίηση στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, αν και ο κλάδος παρέμεινε σε τροχιά συρρίκνωσης, σύμφωνα με έρευνα του Institute for Supply Management (ISM). Ειδικότερα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI του ISM αυξήθηκε στις 49,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 48,7 μονάδες τον Αύγουστο, καταγράφοντας επτά διαδοχικούς μήνες κάτω από το επίπεδο των 50 μονάδων (το όριο που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας). Οι αναλυτές ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 49,0 μονάδες.