ΗΠΑ: Στον «πάγο» 18 δισ. δολάρια για έργα υποδομών στη Νέα Υόρκη

Στον «πάγο» μπαίνουν από την αμερικανική κυβέρνηση περίπου 18 δισ. δολάρια που προορίζονταν για έργα και υποδομές στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βοτ.
Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται ταυτόχρονα με το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αλλά δεν είναι αποτέλεσμα αυτού. Η διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προέκυψε αφότου το Κογκρέσο δεν κατάφερε να εγκρίνει νομοσχέδια για προσωρινή χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με το CNBC, ο Βοτ, ο οποίος ανακοίνωσε το «πάγωμα» του προϋπολογισμού για έργα υποδομών μέσω ανάρτησής του στο X, επεσήμανε πως η κυβέρνηση προέβη σε αυτή την κίνηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση δεν «ρέει με βάση αντισυνταγματικές αρχές DEI».
Η χρηματοδότηση προορίζονταν για τα έργα Hudson Tunnel Project και Second Avenue Subway.
«Περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια για έργα υποδομής στη Νέα Υόρκη έχουν τεθεί σε αναμονή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση δεν θα διατεθεί με βάση αντισυνταγματικές αρχές DEI», ανέφερε ο Βοτ στη δημοσίευσή του.
Roughly $18 billion in New York City infrastructure projects have been put on hold to ensure funding is not flowing based on unconstitutional DEI principles. More info to come soon from @USDOT.
— Russ Vought (@russvought) October 1, 2025
«Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα από το @USDOT», πρόσθεσε ο Βοτ, αναφερόμενος στο Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ.
Ο όρος DEI αναφέρεται στις πολιτικές για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη, οι οποίες έχουν γίνει στόχος της κυβέρνησης Τραμπ.
