AFP: Επιβραδύνθηκε περαιτέρω η προώθηση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία τον Σεπτέμβριο

Η προώθηση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία επιβραδύνθηκε και πάλι τον Σεπτέμβριο, κυρίως στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, σύμφωνα με ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο στοιχείων του αμερικανικού Institute for the Study of War (ISW), που εργάζεται μαζί με το Critical Threats Project (CTP).

Μέσα σε έναν μήνα, η Ρωσία κατέλαβε 447 τετραγωνικά χιλιόμετρα (km2) ουκρανικού εδάφους, κάτι που συνιστά επιτάχυνση της επιβράδυνσης που ξεκίνησε τον Αύγουστο (594 km2) έπειτα από μια κορύφωση τον Ιούλιο (634 km2).

Τον Σεπτέμβριο, η Μόσχα ασκούσε συνολικό ή μερικό έλεγχο στο 19% του ουκρανικού εδάφους. Περίπου το 7%, η Κριμαία και οι περιοχές του Ντονμπάς, τελούσαν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Η προώθηση τον περασμένο Ιούλιο ήταν η πιο ισχυρή από τον Νοέμβριο του 2024 (725 km2), αν εξαιρεθούν οι πρώτοι μήνες του πολέμου την άνοιξη του 2022 όταν η γραμμή του μετώπου μετακινούνταν συνεχώς.

Η έκταση των εδαφών που έχουν καταληφθεί περιλαμβάνει περιοχές που ελέγχονται πλήρως ή μερικώς από τη Ρωσία, καθώς και εκείνες που διεκδικεί.

Από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, οι Ρώσοι κατέλαβαν τουλάχιστον 6.000 km2, σχεδόν τριπλάσια έκταση από τους δώδεκα προηγούμενους μήνες (περίπου 2.300 km2 από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024).

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, η Ρωσία προωθήθηκε αρχικά γρήγορα, καταλαμβάνοντας 416 km2 από την 1η έως τη 19η του μηνός, προτού υπάρξει μια επιβράδυνση στα τέλη του μήνα με 'μόνο' μια τριανταριά m2 να έχουν καταληφθεί από τις 20 έως τις 30.

Ο ρωσικός στρατός επιβράδυνε κυρίως στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, το κύριο θέατρο των συγκρούσεων μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών εδώ και δύο χρόνια. Κατέλαβε 181 km2 τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας μία από τις πιο αδύναμες προωθήσεις του εδώ και έναν χρόνο. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, οι Ρώσοι κατέλαβαν κάθε μήνα περίπου 400 km2. Στην περιοχή αυτή, το 80% της οποίας ελέγχεται πλέον από τη Ρωσία (έναντι 64% πριν από έναν χρόνο) οι γραμμές έχουν σχεδόν παγώσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ο αρχηγός του επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμενων Ολεξάντρ Σίρκσι παραδέχθηκε ωστόσο την Παρασκευή πως η κατάσταση είναι "δύσκολη" στο μέτωπο και ότι ο ρωσικός στρατός εξακολουθεί να προωθείται σε όλους τους σημαντικούς τομείς της περιφέρειας Ντονέτσκ, όπως στις πόλεις Ποκρόφσκ και Ντομπροπίλια.

Πάντα τον Σεπτέμβριο, οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να προωθούνται στην περιοχή του Χάρκιβ (100 km2), στα βορειοανατολικά, και συνέχισαν την πρόσφατη προώθησή τους στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ (80 km2), που παραμένει σχεδόν υπό τον πλήρη έλεγχο του Κιέβου.

Ο ρωσικός στρατός εισέδυσε για πρώτη φορά στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ στις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ISW και η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά στα τέλη Αυγούστου την παρουσία Ρώσων στρατιωτών. Το Ντνιπροπετρόφσκ δεν περιλαμβάνεται στις πέντε ουκρανικές περιφέρειες την προσάρτηση των οποίων έχει ανακοινώσει η Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ