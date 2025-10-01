Ισχυρές προοπτικές αλλά και σκόπελοι στο μέλλον της κρουαζιέρας

Άνοδο και το 2025 αλλά συγκράτηση στη συνέχεια διαβλέπουν οι φορείς της κρουαζιέρας. Οι προκλήσεις του κλάδου και οι αντιρρήσεις για το τέλος κρουαζιέρας.

Σε κλάδο με ιδιαίτερη δυναμική για τον ελληνικό τουρισμό μετατρέπεται η κρουαζιέρα, με τους φορείς του κλάδου να υποδεικνύουν ότι το τρέχον έτος θα καταγράψει νέο ρεκόρ σε επιβάτες κρουαζιερόπλοιων. Την ίδια στιγμή βέβαια, αναφέρουν ότι το μέλλον, ειδικά από το 2026 κι έπειτα, απαιτεί παρεμβάσεις και μακροπρόθεσμη στρατηγική, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να παραμείνει η χώρα στο ραντάρ των εταιρειών κρουαζιέρας.

Άνοδος 10% το 2025

Η κρουαζιέρα διανύει το τελευταίο διάστημα την «χρυσή της εποχή» στη χώρα μας αναφέρουν τα στελέχη του κλάδου, με τον κ. Γιώργο Κουμπενά, πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) και Ανώτατο Διευθυντή Επιχειρήσεων της Celestyal, να εκτιμά από το βήμα του συνεδρίου ITC 2025 ότι και φέτος θα καταγράψει άνοδο της τάξης του 10%, συνεχίζοντας την θεαματική πορεία των προηγούμενων ετών.

Να θυμίσουμε ότι το 2024 η χώρα μας υποδέχτηκε 8 εκατομμύρια επισκέπτες μέσω κρουαζιέρας. To 2023 δε ο κλάδος συνεισέφερε €2 δισ. στην ελληνική οικονομία και δημιούργησε 22.500 και πλέον θέσεις εργασίας, όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αναστασιάδης σύμβουλος διοίκησης της εταιρείας MSC σε εκδήλωση με τίτλο «Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Κρουαζιέρας στην Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο κρουαζιερόπλοιο Explora I. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε στρατηγικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου, με περισσότερα από 40 λιμάνια έτοιμα για αξιοποίηση και ανάπτυξη. Επιβεβαίωσε δε και αυτός τις εκτιμήσεις για άνοδο 10% φέτος, έναντι του 2024 όπου στη χώρα είχαν καταγραφεί 5.500 αφίξεις πλοίων.

Αλλάζει ο «άνεμος» μετά το 2026

Την ίδια στιγμή βέβαια τόσο ο κ. Κουμπενάς, όσο και οι φορείς των δύο βασικών λιμένων ΟΛΠ και ΟΛΘ άφησαν να εννοηθεί ότι ο ούριος άνεμος των προηγούμενων ετών θα μπορούσε να μετατραπεί σε άνεμο πρύμνης. «Το γεγονός ότι στην Ελλάδα πάμε καλά δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό καθώς ήδη παρατηρείται μία υστέρηση στις κρατήσεις για μετά το 2026 - 2027» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουμπενάς.

Όπως εξήγησε οι προκλήσεις είναι πολλές και πολλαπλασιάζονται στην περίπτωση των ελληνικών νησιών. Αρχικά η αύξηση της φορολογίας αλλά και το άλμα στα λειτουργικά κόστη συμπιέζουν την κερδοφορία των εταιρειών. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Κουμπενάς, το κάθε κρουαζιερόπλοιο είναι σαν ένα εν κινήσει εργοστάσιο και το καθημερινό κόστος λειτουργίας του φτάνει ακόμη και τα 180.000 ευρώ, λόγω των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων όπως το νέο, ακριβότερο καύσιμο στη Μεσόγειο από τον περασμένο Μάιο και των ευρωπαϊκών κανονισμών FuelEU.

Η υστέρηση, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου μπορεί να οφείλεται και στην απόσυρση κρουαζιερόπλοιων από την Μεσόγειο λόγω του κατά 25% υψηλότερου λειτουργικού κόστους. Άλλοι πάλι κάνουν λόγο για αλλαγή στρατηγικής των μεγάλων εταιρειών του κλάδου που οδηγεί στο να κατευθύνουν στην Μεσόγειο μικρότερα αλλά πιο πολυτελή πλοία. Συνθήκη που εντέλει χαρακτηρίζεται ευκταία καθώς θα αυξήσει την μέση δαπάνη των επισκεπτών.

Ο σκόπελος των υποδομών

Πέρα από το κόστος που δεν είναι αμιγώς ελληνικό φαινόμενο βέβαια, στην περίπτωση της χώρας μας η ανάπτυξη της κρουαζιέρας προσκρούει και στον σκόπελο των υποδομών ενώ υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες τόσο εγχώριοι, όπως η σεισμική δραστηριότητα στην Σαντορίνη, που μπορεί να επηρεάσουν την ζήτηση και την ομαλή λειτουργία του πλοίου, όσο και εξωγενείς όπως η γεωπολιτική αστάθεια της ευρύτερης περιοχής.

Σχεδόν το σύνολο των φορέων επισημαίνει ότι απαιτούνται λιμάνια και επιβατικοί σταθμοί, τα οποία για να αναπτυχθούν χρειάζονται χώρους και θεσμικό πλαίσιο φιλικό που να προωθεί την άμεση εκμετάλλευση τους. «Η κρουαζιέρα προσεγγίσει σχεδόν 60 ελληνικά λιμάνια στα περισσότερα εκ των οποίων τα κρουαζιερόπλοια αγκυροβολούν και οι επιβάτες κατεβαίνουν με βάρκα. Επίσης ελάχιστα λιμάνια είναι έτοιμα για τους βιομετρικούς ελέγχους που θα απαιτούνται τα επόμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουμπενάς.

Οι υποδομές έρχονται στο επίκεντρο και εξαιτίας της πράσινης μετάβασης που προωθείται αυτή την περίοδο από την ΕΕ, με τους φορείς του κλάδου να χαρακτηρίζουν απίθανο σενάριο το να είμαστε έτοιμοι στα χρονικά ορόσημα που έχουν οριστεί. Θα υπάρξουν δυνητικά τεράστιες ανάγκες ηλεκτροδότησης, ειδικά για τα κρουαζιερόπλοια, τις οποίες το σύστημα δεν μπορεί να σηκώσει. Επίσης θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση και για τον τρόπο παροχής του ηλεκτρισμού - δηλαδή με ποια διαδικασία και από ποιον πάροχο καθώς δεν μπορεί η ηλεκτροδότηση να μπει στην δίνη του ανταγωνισμού, προσθέτουν φορείς του κλάδου.

Οι αντιρρήσεις για το τέλος

Επιπρόσθετα σε αυτά, ακανθώδες αποδεικνύεται και το ζήτημα του τέλους κρουαζιέρας, όχι τόσο ως προς το πνεύμα του αλλά ως προς τον τρόπο εφαρμογής του. «Η απόφαση βασίστηκε σε λάθος δεδομένα που έλεγαν ότι η κρουαζιέρα δεν αποδίδει στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι έτσι. Επιπλέον δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το πως θα αξιοποιηθούν τα έσοδα από αυτό. Αν τα χρήματα πάνε απλώς στα ταμεία, χωρίς ξεκάθαρο πλάνο για την ενίσχυση των προορισμών κρουαζιέρας, τότε μιλάμε για μια χαμένη ευκαιρία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουμπενάς. Ο ίδιος μάλιστα σημείωσε ότι μεγάλος δήμος της χώρας πιέζει να λάβει μέρος των εσόδων όχι για λιμενικά έργα, αλλά για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Αναστασιάδης, έκανε λόγο για παράπονα από πλευράς των επιβατών για την αιφνίδια εφαρμογή του τέλους ενώ σημείωσε ότι εξαιτίας του τέλους μειώθηκε και η μέση δαπάνη των επισκεπτών στους κατά τόπου προορισμούς καθώς οι επισκέπτες από τον συνολικό προϋπολογισμό των διακοπών τους έπρεπε να αφαιρέσουν 150 και πλέον ευρώ. « Οι επισκέπτες μας είπαν ξεκάθαρα ότι χρήματα που είχαμε για εκδρομές στη Σαντορίνη ή τη Μύκονο, τώρα δεν υπάρχουν. Θα περιοριστούμε σε μια βόλτα γύρω από το λιμάνι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα έκανε λόγο και για αίσθημα διάκρισης καθώς οι επισκέπτες των ακτοπλοϊκών δεν χρεώνονται αντίστοιχα.

Τέλος και ο ίδιος στάθηκε στην αξιοποίηση των χρημάτων από το τέλος σημειώνοντας ότι δεν είναι σαφές που θα κατευθυνθούν. «Ένα μέρος των εσόδων πάει στο υπουργείο Τουρισμού. Τι θα κάνει με αυτά; Θα τα αξιοποιήσει για να προωθήσει νέους προορισμούς κρουαζιέρας ή θα κατευθυνθούν αλλού, π.χ. στο Μέτσοβο; Δεν έχω τίποτα με το Μέτσοβο, αλλά η χρηματοδότηση από την κρουαζιέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για προορισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο» σημείωσε χαρακτηριστικά.