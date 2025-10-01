Bloomberg: Η ΕΕ ετοιμάζει σχέδιο για αποδέσμευση 140 δισ. ευρώ από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σχέδιο για την παροχή δανείων ύψους 140 δισ. ευρώ από «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας προετοιμάζουν αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύνοδο κορυφής στη Δανία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η υποστήριξη της πρότασης έχει κερδίσει έδαφος αφότου ο Τραμπ άλλαξε στάση απέναντι στην Ουκρανία, αφήνοντας την Ευρώπη να αναλάβει μέρος των οικονομικών αναγκών της που έχουν προκύψει από τον πόλεμο.

«Όταν η Ρωσία αποφασίσει να επιτεθεί στην Ευρώπη, θα δημιουργηθεί μεγάλος λογαριασμός. Αλλά η πρόθεση είναι να πληρώσουν οι Ρώσοι», δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός ΜέΤτε Φρέντερικσεν σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση στην Κοπεγχάγη την Τετάρτη, η οποία στηρίζει την πρόταση να διατεθούν τα κεφάλαια για τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας αλλά και για την ανοικοδόμησή της.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στήριξε επίσης την ιδέα, προσφέροντας την στήριξη της μεγαλύτερης οικονομίας στο σχέδιο, σε μία αλλαγή στάσης μετά την προβολή νομικών ανησυχιών από το Βερολίνο. Σε άρθρο των FT, ο Μερτς ανέφερε ότι η ΕΕ πρέπει «συστηματικά και μαζικά να αυξήσει το τίμημα της ρωσικής επιθετικότητας».

Η Κομισιόν, παρουσίασε στα κράτη μέλη το σχέδιο για τα δεσμευμένα ρωσικά στοιχεία στα τέλη της περασμένης εβδομάδας με την ελπίδα να εξασφαλίσει την στήριξή τους πριν την επίσημη Σύνοδο Κορυφής.

Ωστόσο, κράτη μέλη όπως το Βέλγιο και η Γαλλία, θέλησαν να δουν λεπτομέρειες σχετικά με την νομική του βάση και άλλα λογιστικά ζητήματα πριν προχωρήσουν.

«Πρέπει να παραμείνουμε ένας ελκυστικός και αξιόπιστος τόπος ως ΕΕ, το οποίο σημαίνει ότι όταν περιουσιακά στοιχεία παγώνουν, πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να παρέχουμε διαφάνεια στην Ουκρανία ως προς την χρηματοδότηση», τόνισε ο Μακρόν.

Από την άλλη, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Λουκ Φρίντεν δήλωσε ότι «η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από ένα άλλο κράτος αποτελεί δύσκολο νομικό ζήτημα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ αποκάλεσε το σχέδιο της ΕΕ «παράνομη κατάσχεση ρωσικής περιουσίας και κλοπή. Όσοι συμμετάσχουν θα διωχθούν ποινικά».

Ξεχωριστά, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 θα συζητήσουν την αξιοποίηση των ρωσικών στοιχείων σε τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη, αναζητώντας μία κοινή προσέγγιση με σκοπό την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία.

Νομικά ζητήματα

Η πρόταση προβλέπει την χρήση των πόρων που συγκεντρώθηκαν από περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 180 δισ. δολαρίων που ανήκουν στον οίκο Euroclear των Βρυξελλών. Η χρηματοδότηση θα ανακατευθύνεται σταδιακά στην ΕΕ, ώστε να μπορεί να χορηγεί δάνεια σε δόσεις στο Κίεβο.

Ωστόσο έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Για να κατευνάσει τα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και το Βέλγιο, η ΕΕ πρότεινε μια «προσαρμοσμένη σύμβαση χρέους» με την Euroclear με επιτόκιο 0%, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα μπορεί να ικανοποιήσει τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις της Ρωσίας.

Η Κάγια Κάλας σημείωσε ότι δεν θα θέσει προθεσμία για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με το σχέδιο, αν και προχωρά «όσο το δυνατόν γρηγορότερα». «Δεν έχει ακόμη την υποστήριξη όλων, οπότε υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει», πρόσθεσε.

Η ΕΕ ελπίζει να έχει έτοιμη τη συμφωνία δανειοδότησης έως το τέλος του έτους, ώστε να αρχίσει να χορηγεί κεφάλαια στην Ουκρανία το 2026. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει χρηματοδοτικό κενό 65 δισ. δολαρίων μέχρι το 2027, ενώ παράλληλα η Ουκρανία έχει επίσης ζητήσει 60 δισ. δολάρια για άμυνα για το επόμενο έτος.