G7: Στο «τραπέζι» τέθηκε η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία

Συζητήθηκε μεταξώ των υπουργών Οικονομικών η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Οι υπουργοί Οικονομικών της «Ομάδας των Επτά» (G7) μεγάλων οικονομιών συναντήθηκαν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουν την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικών Κατσινόμπου Κάτο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Κάτο δήλωσε ότι θα απόσχει από το να σχολιάσει λεπτομέρειες των συζητήσεών τους, αλλά είπε ότι ήταν «σημαντικό» το γεγονός ότι οι χώρες της G7 επιβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις τους να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

