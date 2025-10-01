Βρετανία: Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει οριστικά την υδραυλική ρωγμάτωση

Ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απαγορεύει οριστικά την υδραυλική ρωγμάτωση, μια τεχνολογία εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου με αμφισβητούμενες δυνατότητες, η χρήση της οποίας έχει ήδη ανασταλεί εδώ και πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τεχνολογία αυτή, οι δυνατότητες της οποίας θεωρούνται α πριόρι περιορισμένες στη Βρετανία, μπορεί «να κατεδαφίσει τις δεσμεύσεις» που έχει αναλάβει το Λονδίνο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενώ ταυτόχρονα είναι «επικίνδυνη και πολύ επιζήμια για το περιβάλλον μας» είπε ο Μίλιμπαντ στην ομιλία του στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος, που διεξάγεται στο Λίβερπουλ. Ο υπουργός ζήτησε «να απαγορευτεί η υδραυλική ρωγμάτωση», όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά το κόμμα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η εφήμερη κυβέρνηση της συντηρητικής πρωθυπουργού Λιζ Τρας ήρε, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το 2022, το μορατόριουμ στην υδραυλική ρωγμάτωση που ίσχυε από το 2019, λόγω του κινδύνου σεισμικών δονήσεων. Ο διάδοχός της, ο επίσης συντηρητικός Ρίσι Σούνακ, επέβαλε ξανά την απαγόρευση.

Στην ομιλία του ο Μίλιμπαντ κατήγγειλε τη στάση υπέρ της υδραυλικής ρωγμάτωσης που τηρεί το ακροδεξιό κόμμα Reform UK, το οποίο έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Η άνοδος του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στο ετήσιο συνέδριο των Εργατικών.

Η υδραυλική ρωγμάτωση ή διάρρηξη είναι η εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου με τη διοχέτευση μεγάλης ποσότητας νερού υπό υψηλή πίεση στο υπέδαφος, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πολλαπλές ρωγμές στο πέτρωμα. Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε την τελευταία 20ετία στις ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ένθερμος υποστηρικτής της.

Οι περιβαλλοντολόγοι από την άλλη εκτιμούν ότι η υδραυλική ρωγμάτωση μπορεί να προκαλέσει σεισμούς και εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον, παράγοντας σχετικά μικρή ποσότητα ενέργειας. Η οργάνωση Greenpeace UK χαιρέτισε τις δηλώσεις του Μίλιμπαντ, αναφέροντας ότι από αυτή τη «ρυπογόνο και εξαιρετικά αντιδημοφιλή» τεχνική το μόνο που κέρδισε η Βρετανία ήταν «σεισμοί και μερικές τρύπες σε ένα λασποχώραφο του Λάνκασιρ», στη βορειοδυτική Αγγλία.

Ο Μίλιμπαντ επιτέθηκε στην ίδια ομιλία και στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, που ζήτησε πρόσφατα την αλλαγή της κυβέρνησης στη Βρετανία κάνοντας λόγο για «διάβρωση» της χώρας λόγω της «μαζικής και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης».

Ο Μασκ «υποκινεί τη βία στους δρόμους μας, ζητά την ανατροπή της εκλεγμένης κυβέρνησής μας, διευκολύνει την παραπληροφόρηση μέσω της πλατφόρμας Χ», είπε ο υπουργός. «Έχουμε ένα μήνυμα για τον Ίλον Μασκ: άσε ήσυχη την πολιτική μας και τη χώρας μας», πρόσθεσε.

Η Tesla, η εταιρεία του Μασκ που ειδικεύεται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πρόσφατα υπέβαλε αίτημα στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Βρετανίας (Ofgem) προκειμένου να αρχίσει να διανέμει ηλεκτρική ενέργεια στα νοικοκυριά της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ