ΚΡΙ-ΚΡΙ: Έκδοση ομολογιακού δανείου με στόχο τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος

Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους € 3.722.054 προχώρησε στις 29 Σεπτεμβρίου η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, βάσει της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της 20/8/2025.

Το εν λόγω δάνειο είναι 3ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την ALPHA BANK ΑΕ. Σκοπό έχει τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης στις γραμμές παραγωγής γιαούρτης και παγωτού, το οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

