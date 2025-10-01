Οικονομία | Διεθνή

Ιαπωνία-ΗΠΑ: Διαχείριση επενδυτικού πακέτου 550 δισ. δολ. στο πλαίσιο της δασμολογικής συμφωνίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιαπωνία-ΗΠΑ: Διαχείριση επενδυτικού πακέτου 550 δισ. δολ. στο πλαίσιο της δασμολογικής συμφωνίας
Η Ιαπωνία θα διαχειριστεί ένα επενδυτικό πακέτο 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προβλέπεται από τη συμφωνία των δασμών με την Ουάσινγκτον, χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στην αγορά συναλλάγματος, σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο εμπορικό διαπραγματευτή Ριοσέι Ακαζάουα.

Η Ιαπωνία θα διαχειριστεί ένα επενδυτικό πακέτο 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προβλέπεται από τη συμφωνία των δασμών με την Ουάσινγκτον, χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στην αγορά συναλλάγματος, σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο εμπορικό διαπραγματευτή Ριοσέι Ακαζάουα.

«Το πακέτο των 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι το επίπεδο στο οποίο δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην αγορά συναλλάγματος», δήλωσε ο Ακαζάουα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Λέσχη Ξένων Ανταποκριτών της Ιαπωνίας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανοίγει η συζήτηση για τέλος στα δέματα από Shein και Temu

Στόχος οι Έλληνες που σκέφτονται - Τι θα φέρει η επιστροφή Γεραπετρίτη στο Μαξίμου; - Margaret ετών 102!

Shutdown για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, για πρώτη φορά μετά το 2018

tags:
Ιαπωνία
ΗΠΑ
Δασμοί
gazzetta
gazzetta reader insider insider