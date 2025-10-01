ΕΕ: Άμυνα και Ουκρανία στο «μενού» της Κοπεγχάγης

Υπό «δρακόντεια» μέτρα ασφάλειας ξεκινά σήμερα το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Δανία, που την τελευταία εβδομάδα έγινε «στόχος» υβριδικών επιθέσεων σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια.

Υπό «δρακόντεια» μέτρα ασφάλειας ξεκινά σήμερα το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Δανία, που την τελευταία εβδομάδα έγινε «στόχος» υβριδικών επιθέσεων σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια. Η Κοπεγχάγη αναμένεται να φιλοξενήσει δεκάδες Ευρωπαίους ηγέτες, που πρόκειται να συζητήσουν για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αμυντικά πρότζεκτ, όπως το «τείχος εναντίον drones» και την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας.

Την Πέμπτη, θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα με τη συμμετοχή 40 ηγετών από όλη την Ευρώπη και γι’ αυτόν τον λόγο οι δανέζικες αρχές έχουν απαγορεύσει όλες τις πτήσεις drones, στο λιμάνι της Κοπεγχάγης έχει σταθμεύσει γερμανική φρεγάτα, ενώ τα δανέζικα συστήματα αεράμυνας της Δανίας ενισχυθεί με συνδρομή της Βρετανίας, Γαλλίας, Σουηδίας και Γερμανίας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας εκτιμά ότι η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε «υβριδικό πόλεμο» με τη Ρωσία. Σε συνέντευξή της στους Financial Times, η Μέτε Φρέντρικσεν αναφέρει ότι οι πρόσφατες προκλήσεις της Μόσχας- μέσω drones- στην Ευρώπη «είναι μόλις, η αρχή». Η δανέζικη προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε αισιοδοξεί ότι οι σημερινές συνομιλίες των «27» θα επιταχύνουν τις αποφάσεις για ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων του «μπλοκ» με ορίζοντα το 2030.

Ενόψει, άλλωστε, της σημερινής Συνόδου, η Κομισιόν κατέθεσε έγγραφο που περιγράφει τέσσερα εμβληματικά αμυντικά πρότζεκτ, που πρέπει να προωθηθούν άμεσα: το ευρωπαϊκό τείχος εναντίον drones, που θα συνδράμει στο έργο επιτήρησης της ανατολικής πτέρυγας, την ασπίδα αεράμυνας και την αμυντική ασπίδα διαστήματος. Θέμα «αγκάθι», όμως, αναμένεται να αποτελέσει το ποιος θα έχει τον συντονισμό όλων αυτών των πρότζεκτ, εάν θα τον αναλάβει δηλαδή,– όπως επιδιώκει- η Κομισιόν ή θα αποτελέσει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως θεωρεί το Βερολίνο.

