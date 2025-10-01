Κεφαλογιάννης: Οι πέντε άξονες για την σωστή προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περιόδου

Συζητήθηκαν θέματα καλύτερης προετοιμασίας όλων των φορέων και αποτελεσματικού συντονισμού τους για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων από έντονα καιρικά φαινόμενα από εκδήλωση πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού.

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, με όλους τους συναρμόδιους φορείς για τον καλύτερο συντονισμό του μηχανισμού και τη βέλτιστη προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, τόνισε ότι «Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε καθαρά ποια ζητήματα δημιουργούν κάθε χρόνο δυσκολίες στη διαχείριση των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετός, ώστε να τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά».

Παράλληλα μίλησε για τους πέντε βασικούς άξονες που αφορούν από την προετοιμασία μέχρι τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την παρακολούθηση των προβλέψεων της ΕΜΥ τις οποίες πρέπει «να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και να τις περιορίσουμε έγκαιρα» σημειώνοντας δε πως «μόνο έτσι μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις με ενιαία κριτήρια και να αποφεύγουμε σύγχυση στους πολίτες ή στις υπηρεσίες».

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε και μέσω τηλεδιάσκεψης, μετείχαν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο Ειδικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών & Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρος Καμπούρης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Γεώργιος Μαρκουλάκης, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος Χρήστος Πλατάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδας Αντιστράτηγος Θεόδωρος Κοσμίδης ο Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) Υποστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος. Συμμετείχαν, επίσης, ο εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ, Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας, ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, οι Περιφερειάρχες, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λαζαρος Κυρίζογλου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ κ. Βλάσσης Σιώμος, εκπρόσωποι των Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Νότιου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Αναστάσιος Μάνος, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων του ΑΔΜΗΕ κ. Γιάννης Μανιάτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χαράλαμπος Σαχίνης, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κ. Γιώργος Μαρινάκης, ο Γενικός Διευθυντής Ε.Α.Γ.Μ.Ε. κ. Διονύσιος Γκούτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Νέας Οδού και της Αττικής Οδού κ. Ροδιακός Αντωνακόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού κ. Κώστας Παπανδρέου, ο Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης της Μορέας Οδού κ. Αλέξανδρος Παναγάκος, ο Υπεύθυνος Λειτουργίας σε θέματα διαχείρισης κυκλοφορίας της Γέφυρας του Ρίου κ. Θεόδωρος Κουτσογούλας, ο εκπρόσωπος της Εγνατία Οδού κ. Θανάσης Τσαλτσάνογλου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αιγαίου Οδού κ. Δημήτρης Μανδαλώζης.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, την οποία θα ακολουθήσουν και άλλες, συζητήθηκαν ακόμη, θέματα καλύτερης προετοιμασίας όλων των φορέων και αποτελεσματικού συντονισμού τους για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων από έντονα καιρικά φαινόμενα από εκδήλωση πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη:

«Σκοπός μας δεν είναι να αναλύσουμε τα αυτονόητα. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει πρόληψη και πώς οργανώνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε καθαρά ποια ζητήματα δημιουργούν κάθε χρόνο δυσκολίες στη διαχείριση των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετός, ώστε να τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά. Η εμπειρία δείχνει ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις εντοπίζονται σε πέντε βασικούς άξονες:

Στην ασάφεια αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιφερειών και Δήμων, ιδίως σε κρίσιμα θέματα όπως ο καθαρισμός ρεμάτων, τα έργα συντήρησης και οι αποχιονισμοί, κάτι που οδηγεί σε σε καθυστερήσεις και πρακτικά μπλοκάρει την απόκριση. Τα Συντονιστικά Όργανα υπάρχουν ακριβώς για να προλαμβάνουν τέτοιες καταστάσεις, αρκεί να αξιοποιούνται έγκαιρα.

Στη διαχείριση των κρίσιμων υποδομών, όπου απαιτείται σαφής εικόνα και προτεραιοποίηση για να διατηρούνται ανοιχτές “γραμμές ζωής” όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, αεροδρόμια, λιμάνια, σχολεία. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να διευκρινίζονται πριν την κρίση.

Στην ανάγκη για κοινή βάση αναφοράς στις μετεωρολογικές προβλέψεις, με καθολική τήρηση των επίσημων προγνώσεων και των Εκτάκτων Δελτίων της ΕΜΥ. Μόνο έτσι μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις με ενιαία κριτήρια και να αποφεύγουμε σύγχυση στους πολίτες ή στις υπηρεσίες.

Στις διαδικαστικές καθυστερήσεις. Κάθε χρόνο, ειδικά στις χιονοπτώσεις, ανακύπτουν ζητήματα με καθυστερήσεις σε μισθώσεις μηχανημάτων, στη διαθεσιμότητα αλατιού, στη συντήρηση στόλου. Αυτά δεν είναι ζητήματα γνώσης, είναι ζητήματα χρόνου και διαδικασίας. Όταν καθυστερούν, η επιχειρησιακή αλυσίδα καταρρέει στην πράξη.

Τέλος, στην ανάγκη για ενιαίο συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από τις υποδομές μεταφορών μέχρι τα δίκτυα ενέργειας, ώστε να μη λειτουργούν αποσπασματικά αλλά ως μέρος ενός ενιαίου σχεδίου. Στα μεγάλα φαινόμενα, τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στην κυκλοφορία ή στις τοπικές ζημιές. Επηρεάζονται τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες. ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΣΕ, παραχωρησιούχοι αυτοκινητοδρόμων – όλοι πρέπει να είναι ενταγμένοι στον σχεδιασμό, όχι να λειτουργούν αποσπασματικά. Εδώ συχνά εμφανίζονται κενά συνεργασίας.

Αυτά είναι τα σημεία που απαιτούν προσοχή και είναι ο στόχος της σημερινής συζήτησης: να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και να τις περιορίσουμε έγκαιρα».