ΧΑ: «Ποδαρικό» με άνοδο στο δ' τρίμηνο

Στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το 55% του τζίρου. Το δεύτερο υψηλότερο κλείσιμο εντός του 2025 για τον τραπεζικό δείκτη. Ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap και οι τίτλοι των Cenergy και ΔΕΗ.

Αφού δοκίμασε, επιτυχώς, βραχυπρόθεσμες στηρίξεις, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ «έβγαλε» ανοδική αντίσταση την Τετάρτη, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον σε τράπεζες και επιλεγμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Αν και ξεκίνησε με πτωτικές διαθέσεις, υποχωρώντας έως τις 2.025 μονάδες, από τις 12:00 και μετά και σε συγχρονισμό με το «γύρισμα» σε θετικό έδαφος των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών διεύρυνε σταδιακά τα κέρδη του, έως τις 2.057,78 μονάδες. Ολοκλήρωσε τελικά πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας, ενισχυμένος 1,09% στις 2.056,38, με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τις 12 Σεπτεμβρίου.

Οι αμέσως επόμενες συνεδριάσεις θα έχουν ενδιαφέρον, για να δούμε αν η αγορά είναι έτοιμη να διασπάσει βραχυπρόθεσμες αντιστάσεις, αρχικά στις 2.071 μονάδες και εν συνεχεία στις 2.090, και να διαφύγει από τη ζώνη συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται εδώ και έναν μήνα.

Σε πρωταγωνιστές της συνεδρίασης εξελίχθηκαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, διακινώντας το 54,5% του ημερήσιου τζίρου και ωθώντας τον τραπεζικό δείκτη σε κέρδη 2,33% στις 2,335,59 μονάδες, που αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο κλείσιμο εντός του 2025 (πίσω από τις 2.351,40 μονάδες της 14ης Αυγούστου).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών ήταν ισορροπημένη, με 57 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 55 σε αρνητικό και 39 αμετάβλητους.

Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 220,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 30,12 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, η ΕΤΕ ξεχώρισε με άνοδο 3,48% στα 12,79 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς έγραψε νέο υψηλό με κέρδη 3,27% στα 7,45 ευρώ, η Cenergy επίσης σε νέο υψηλό με άνοδο 2,79% και κλείσιμο στα 12,54 ευρώ, ενώ πάνω από 2% ενισχύθηκαν και οι μετοχές των ΔΕΗ (+2,71%) και Eurobank (+2,29%) στα 14,40 ευρώ και 3,35 ευρώ αντίστοιχα.

Στα 3,66 ευρώ το κλείσιμο της Alpha Bank με άνοδο 1,47%, στο +1,28% και σε νέα υψηλά ο τίτλος της Aktor στα 8,72 ευρώ, στο +1,16% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (22,60 ευρώ), και με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι Jumbo (+0,96%), ΕΥΔΑΠ (+0,76%) και ΟΤΕ (+0,68%). Αμετάβλητη στα 8,43 ευρώ διατηρήθηκε η μετοχή της Helleniq Energy.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο τίτλος του ΔΑΑ υποχωρώντας 1,45% στα 10,23 ευρώ. Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,70 ευρώ (-0,86%), και ακολούθησαν με απώλειες περί του 0,75%-0,72% οι τίτλοι των Metlen (47,34 ευρώ), Coca-Cola HBC (39,76 ευρώ), Τρ. Κύπρου (8,00 ευρώ) και Τιτάν (34,55 ευρώ).

Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν, μεταξύ άλλων, και οι Optima (-0,46%), Lamda Development (-0,26%), Motor Oil (-0,16%) και Viohalco (-0,13%).