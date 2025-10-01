Ευρωαγορές: Μεικτές τάσεις σε φόντο «shutdown»

Ανάμεικτα είναι τα στοιχεία που καταγράφονται στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις ΗΠΑ.

Ανάμεικτα είναι τα στοιχεία που καταγράφονται στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, ενόψει της δημοσίευσης των νεότερων στοιχείων για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και την ώρα που η Αμερικανική κυβέρνηση κατεβάζει ρολά για πρώτη φορά μετά το 2018, μετά το αδιέξοδο που σημειώνεται ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς τους Δημοκρατικούς, τονίζοντας ότι η κατάσταση μπορεί να έχει «μη αναστρέψιμες» επιπτώσεις εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός που ζητούν οι Ρεπουμπλικάνοι. «Μπορούμε, κατά τη διάρκεια του shutdown, να κάνουμε πράγματα που είναι μη αναστρέψιμα, που θα είναι άσχημα... Όπως να απολύσουμε πολλούς ανθρώπους», απείλησε ο Τραμπ.

«Μπορούμε να ξεφορτωθούμε πολλά πράγματα που δεν θέλουμε και θα ήταν πράγματα των Δημοκρατικών», τόνισε.

Εάν το lockdown διαρκέσει τρεις εβδομάδες, το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να εκτοξευθεί στο 4,6%-4,7% από το 4,3% τον Αύγουστο, καθώς οι εργαζόμενοι σε άδεια άνεργης άδειας θεωρούνται προσωρινά άνεργοι, αναφέρει το Bloomberg Economics.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,11% στις 558,82 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 χάνει 0,39% στις 5.508 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 0,41% στις 23.781 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,09% στις 7.888 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 προσθέτει 0,32% στις 9.380 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει απώλειες 0,52% στις 42.509 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κινείται στο -0,69% στις 15.377 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η επιθετική προσφορά εξαγοράς της ισπανικής τράπεζας Sabadell από την εγχώρια BBVA έγινε δεκτή από ένα βασικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου την Τρίτη. Ο David Martinez, τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της Sabadell, δήλωσε ότι θα ψήφιζε για την ολοκλήρωση της συμφωνίας — ακόμη και όταν το διοικητικό συμβούλιο συνέχισε να παροτρύνει τους μετόχους να απορρίψουν την προσφορά. Η αναθεωρημένη προσφορά αποτιμά την Sabadell στα 16,97 δισ. ευρώ (19,78 δισ. δολ.). Η μετοχή της Sabadell υποχωρεί 1,7%.

Ασφάλεια, Άμυνα της ΕΕ, καθώς και ενίσχυση και χρηματοδότηση της Ουκρανίας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της ατζέντας της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ξεκινά το μεσημέρι στην Κοπεγχάγη.

Η Σύνοδος αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ανταλλαγή απόψεων των Ευρωπαίων ηγετών για την ασφάλεια και την ενίσχυση των κοινών αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το διήμερο 23-24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου και θα συζητηθεί αναλυτικά.

«Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία έχει γίνει μια μόνιμη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λυκ Φρίντεν, στο CNBC.

«Υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος πρόκλησης που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη», πρόσθεσε, αν και τόνισε ότι η Ευρώπη δεν βρισκόταν σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Εκτός από τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, σήμερα η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα δημοσιεύσουν επίσης τα τελευταία στοιχεία για τη μεταποίηση.

Δεν τρόμαξε η Ασία από το «shutdown»

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού ήταν ανάμεικτες την Τετάρτη, μετά τα κέρδη στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές δεν φάνηκε να επηρεάζονται σημαντικά από τα τεκταινόμενα στις ΗΠΑ.

Στην Ιαπωνία, η κεντρική τράπεζα δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας Tankan για το τρίτο τρίμηνο. Η έρευνα μετρά το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των εγχώριων εταιρειών και παρακολουθείται στενά από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Ο δείκτης επιχειρηματικής αισιοδοξίας μεταξύ των μεγάλων Ιαπώνων κατασκευαστών αυξήθηκε στο +14 για το τρίτο τρίμηνο από +13 το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά ήταν χαμηλότερος από το +15 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 0,84% κλείνοντας στις 44.556 μονάδες, σηματοδοτώντας την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών, ενώ ο ευρύς Topix υποχώρησε κατά 1,37% και έκλεισε στις 3.094,74 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άνοδο 0,91% στις 3.455,83 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,4% στις 845,34 μονάδες.

Η TSMC σημείωσε άνοδο 1,53%, μετά την είδηση πως η Nvidia, την οποία η κορεατική εταιρεία προμηθεύει με chip, ξεπέρασε τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε οριακά κλείνοντας στις 8.845,7 μονάδες.

Οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.