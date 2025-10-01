Intralot: Εκδόθηκαν οι ομολογίες 900 εκατ. ευρώ - Έξτρα κεφάλαια για εξαγορά της Bally’s

Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, οι Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Jefferies GmbH θα ενεργούν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι η Barclays Bank Ireland PLC θα ενεργεί ως Ανώτερος Αναδόχος και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Single Member Investment Services Α.Ε., CrediaBank Α.Ε., Euroxx Securities Α.Ε., Optima Bank Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές, όπως τονίζει η εισηγμένη.

Με επιτυχία ολοκλήρωσε την έκδοση υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένων ομολογιών, συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031 η Intralot.

Αναλυτικότερα, σε συνέχεια της από 25 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσης της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία») για τον καθορισμό της τιμής έκδοσης ομολογιών, η Εταιρεία ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον νόμο 3556/2007 και τις αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σήμερα εκδόθηκαν οι Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες ποσού €600.000.000, λήξεως το 2031 σταθερού επιτοκίου 6,750% ετησίως και οι Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού €300.000.000, λήξεως το 2031 (από κοινού οι «Ομολογίες»), μέσω της καθ’ ολοκληρίαν θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A. (η «Εκδότρια»).

Τα έσοδα από τις Ομολογίες έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό θεματοφυλακής καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω). Όταν αποδεσμευθούν από τον λογαριασμό θεματοφυλακής, οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Εταιρεία και από ορισμένες θυγατρικές της.

Η Εκδότρια θα αιτηθεί την εισαγωγή των Ομολογιών στο Επίσημο Κατάλογο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (το «LxSE») για διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του LxSE.

Με την ολοκλήρωση της Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών που υπόκειται σε συνήθεις αιρέσεις, αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s (η «Εξαγορά») και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους (η «Αναχρηματοδότηση»).

Τα έσοδα των Ομολογιών, μαζί με τα έσοδα της Νέας Χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που ελήφθησαν αρχικά από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.

Ξεκινά η ΑΜΚ της Intralot - Η συνδυασμένη προσφορά των νέων κοινών μετοχών

Παράλληλα, συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι μικρότερος από 350.000.000 ή μεγαλύτερος από 450.000.000 και τιμή διάθεσης που δεν θα είναι υψηλότερη από 1,27 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή ξεκινά η εισηγμένη στα πλαίσια της ΑΜΚ. Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν σε συνδυασμένη προσφορά ως εξής:

στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με έγγραφο γνωστοποίησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ)

2024/2809

2024/2809 εκτός Ελλάδας, σε κατάλληλους, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής διαδικασίας δημιουργίας βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ή έκδοσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου ή/και άλλων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας σε σχετικές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανόνα 144Α (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, οι Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Jefferies GmbH θα ενεργούν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι η Barclays Bank Ireland PLC θα ενεργεί ως Ανώτερος Αναδόχος και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Single Member Investment Services Α.Ε., CrediaBank Α.Ε., Euroxx Securities Α.Ε., Optima Bank Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές, όπως τονίζει η εισηγμένη.

«Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ξεκινώντας την 1η Οκτωβρίου 2025 και λήγοντας στις 3 Οκτωβρίου 2025 στις 16:00, ώρα Ελλάδας. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (1η Οκτωβρίου 2025 έως 3 Οκτωβρίου 2025) θα πραγματοποιηθεί και η Θεσμική Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα λάβουν προτεραιότητα στην κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών» καταλήγει η ανακοίνωση.